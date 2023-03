Niño de 12 años es acusado de asesinar a su vecino para robarle sus armas

WISCONSIN.- Un niño de 12 años fue arrestado en Wisconsin acusado de matar a su vecino para robarle sus armas, informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Milwaukee.

Según la denuncia, el menor está siendo acusado por homicidio intencional en primer grado luego de que supuestamente matara a su vecino Brandon Felton, de 34 años de edad, el pasado 15 de marzo en el domicilio de Felton donde ambos solían jugar videojuegos.

De acuerdo con la NBC News, Felton fue encontrado por su primo, quien al no saber nada de él fue a buscarlo, en su casa el 18 de marzo en un charco de sangre. La autopsia determinó que murió por una herida de bala en la cabeza.

Niño de 12 años principal sospechoso

De acuerdo con la Policía, en el lugar se encontró un ticket de entrega de una pizzería cerca de un casquillo gastado.

“La policía localizó un recibo en la sala en una mesa. Ese recibo era por un pedido de 'Domino's Pizza' que mostraba que 'Brandy' hizo un pedido de comida", dice la denuncia.

En el recibo se encontraba un número telefónico y al llamar a él respondió “un hombre que parecía joven” y quien negó conocer a alguien llamado Brandy.

El 18 de marzo, la madre del niño lo llevó a hablar con la policía. El menor declaró que supo de la muerte de su vecino por su abuela, además dijo que el teléfono le pertenecía y nadie lo había usado. Sin embargo, su versión cambió varias veces.

“El acusado luego declaró continuamente que no ordenó comida esa noche y nunca ordenó comida de la casa de Felton. Afirmó que no tenía idea sobre la pizza y que Felton nunca usó su teléfono para pedir comida. Luego se le mostró al acusado el recibo que se recuperó de la residencia de Felton y se le preguntó si sabía qué le sucedió a Felton. El acusado respondió que no sabía, luego se le dijo que Felton fue asesinado. El acusado luego declaró que no sabía nada de eso (a pesar de que anteriormente indicó que su abuela le informó sobre lo que le sucedió a Felton)”, dice la denuncia.

Niño de 12 años es acusado de asesinar a su vecino para robarle sus armas. Foto: Google Maps

Niño planeaba asesinar a Felton

Tras esto el menor admitió haber estado en la casa de Felton cuando fue asesinado, y que un amigo del hombre le disparó en la cabeza y luego fue a la habitación de Felton por una escopeta y un AR-15.

Por su parte, la madre del niño, según la denuncia, le dijo a la policía que su hijo había mentido a los investigadores.

Él y sus amigos fueron a la residencia de Felton a comprar las armas de Felton, pero este no se las vendió. Luego el acusado y sus amigos fueron a la casa de su vecino a tomar las armas”.

Niño será juzgado como adulto

De acuerdo con Katie Holtz, representante del menor, el niño será juzgado como adulto.

“En Wisconsin, cualquier niño acusado de un homicidio de esta clasificación, si tiene más de 10 años comienza a ser acusado como adulto y luego puede pedirle al tribunal que transfiera su caso nuevamente a la jurisdicción del tribunal de menores”.

Tras su detención se le fijó una fianza de 100 mil dólares.

En el teléfono del menor se encontraron distintos mensajes de texto incriminatorios.

“En esos mensajes, el demandado afirma que tiene una 'jugada', que el demandante sabe que es un término de argot para un robo. El demandado luego indica que la 'jugada' es para una escopeta y un 'chop' que el demandante sabe que es un término de jerga para un rifle estilo AR-15”, dice la denuncia.

Otros mensajes enviados por el menor señalaban: "Voy a hacérselo a Brandan" y "O debería matarlo rm", que era un error tipográfico para "ahora mismo", decía la declaración jurada.

Hasta ahora se desconoce si alguien más está siendo acusado por este caso.