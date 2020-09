Niño de 11 años de edad perdió la vida en una competencia de beber cerveza

ÁFRICA.- Tras participar en una competencia de beber cerveza, un niño de 11 años de edad, identificado como Humphreys Chipeta, perdió la vida en la ciudad de Mzimba, Malaui, África, según informaron medios locales.

Los amigos del menor platicaron al portal Malawi24 que Chipeta tomaba alcohol con frecuencia, pero al finalizar la competencia, se desmayó.

Otro de los testigos afirmó que la competencia se realiza frecuentemente y el niño que murió era campeón defensor, ya que el torneo era de distintas categorías de acuerdo a las edades, como en el futbol: Sub 14, sub 21 y mayores.

Sospechamos que hubo juego sucio en la muerte. Él no era un bebedor aficionado. Entonces, no murió por no haber comido antes del inicio del torneo. Todos comieron antes de empezar a participar, algo salió mal comentó”, externó el joven.