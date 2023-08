Niño de 10 años fue arrestado y llevado a la cárcel por orinar detrás del carro de su madre en Mississippi

MISSISSIPPI.- Un niño de 10 años fue arrestado y llevado a la cárcel por orinar en público, y su madre está enojada.

Latonya Eason estaba en la oficina de un abogado en Senatobia, justo al sur de Memphis, para recibir asesoramiento legal el 10 de agosto cuando un policía le dijo que atrapó a su hijo Quantavious orinando detrás de su automóvil, informó WHBQ.

Ella dijo que el oficial le dijo que Quantavious podía volver a entrar al auto y que sólo le daría una advertencia, pero luego aparecieron otros policías, incluido un teniente que dijo que el niño “tenía que ser llevado a la cárcel”, informa el NY Post.

Estoy sin palabras en este momento. ¿Por qué arrestarías a un niño de 10 años? ”, agregó la madre furiosa.

Quantavious dijo que estaba asustado cuando el policía se abalanzó sobre él: “Empecé a llorar un poco. Me llevaron allí y me bajaron del camión. No sabía lo que estaba pasando”, dijo al medio. “Me asusto y empiezo a temblar y a pensar que voy a ir a la cárcel”.

El niño, que no fue esposado durante la terrible experiencia, dijo que lo retuvieron en una celda y luego lo entregaron a su madre.

El niño estaba muy asustado

“Eso realmente podría traumatizar a mi bebé. Mi bebé podría llegar al punto en que no querrá tener un encuentro con el punto de la policía”, dijo al medio.

Eason publicó una foto en Facebook de su hijo en el asiento trasero de una patrulla.

En una larga declaración, el jefe de policía de Senatobia, Richard Chandler, citó la Ley de Tribunales de Menores del estado, que, según dijo, permite a las fuerzas del orden presentar referencias contra niños de tan solo 7 años si “necesitan supervisión” o 10 “si cometen actos que sean ilegales para un adulto”.

La necesidad de transportar a los niños desde una escena depende de una variedad de factores y de la disponibilidad de alternativas razonables. En esta situación, un oficial presenció personalmente a un niño de 10 años cometiendo un acto en público que habría sido ilegal para un adulto en estas circunstancias”, escribió.

Necesidad continua de capacitación

El policía superior notó que el oficial no vio a la madre en la escena.

“La madre fue ubicada en un negocio cercano poco después y se le informó que su hijo iba a recibir una remisión al Tribunal de Menores por este asunto”, escribió.

Sin embargo, Chandler también reconoció que “bajo estas circunstancias, fue un error de juicio que transportáramos al niño a la estación de policía, ya que la madre estaba presente en ese momento como una alternativa razonable”.

Agregó que “errores como este son un recordatorio en esta profesión de la necesidad continua de capacitación y actualización en los diversos temas que enfrentamos cada día”.

