Niña muere tras ser succionada por la bomba de una alberca

TURQUÍA.- Una niña de 12 años murió después de que su brazo quedara atrapado en la bomba de una alberca de un hotel, frente a su familia durante unas vacaciones.

Según Mirror, los hechos ocurrieron en un hotel de Turquía, cuando Alisa Adamova quedó atrapada bajo el agua durante 15 minutos, mientras su padre y otros turistas intentaban liberarla para evitar que se ahogara.

Las personas que se encontraban en el lugar afirmaron que el hotel no hizo nada para ayudar a rescatar a la menor y que no apagaron la bomba porque no encontraron el interruptor.

Alisa fue rescatada por siete personas, aún con un pedazo de bomba que suministraba agua a un tobogán de la piscina.



Los turistas le dieron a Alisa reanimación boca a boca y pidieron una ambulancia.



Desafortunadamente murió 11 días después al no mostrar signos de mejoría.



La policía se encuentra investigando el incidente y tres altos funcionarios del hotel recibieron la orden de no abandonar el país.