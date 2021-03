Niña de 13 años muere por coronavirus tras regresar a clases presenciales

BRASIL.- Una niña de 13 años de edad falleció tras contagiarse de coronavirus durante el regreso a clases presenciales en Campinas, San Pablo, Brasil, lo que ha causado temor e indignación en la población.

De acuerdo al diario O Glob, Anna Clara Macedo Dos Santos se infectó del virus posterior a regresar a su escuela y murió el 24 de febrero al complicarse los síntomas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Una de las maestras de la menor fallecida, escribió en sus redes sociales para mostrar su desacuerdo con la decisión que tomó el gobierno de regresar a las aulas.

Junto al sufrimiento por lo ocurrido, viene el odio por saber que puede ser el inicio de una tragedia ya anunciada y llevada adelante por el gobernador Doria y su secretario de Educación, Rossieli Soares, en medio de todo el negacionismo de Bolsonaro que cobra vidas, externó.

El Departamento de Vigilancia Sanitaria (Devisa) de Campinas, inició una investigación y para ello solicitó que se realizara un examen de PCR al cuerpo de la niña de 13 años, el cual resultó negativo, pese a que la familia aseguró que presentó todos los síntomas de la enfermedad.

El caso ha generado polémica por el miedo de que más niñas, niños y adolescentes se contagien en las aulas, al no permitir que se sigan llevando a cabo las clases en línea.

En Brasil se han registrado 251 mil 661 muertes por Covid-19, lo que coloca al país en el segundo lugar en el mundo con más defunciones a causa del virus.

La mayoría de los docentes no están de acuerdo con las clases presenciales en este momento, porque no cuentan con la ventilación adecuada, aún no son vacunados, ni se cuenta con el equipo de protección necesario.