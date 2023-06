Niña de 12 años que mató a puñaladas a su hermano de 9 tomaba medicamentos para el TDAH y su madre lo culpa por el asesinato: "No sabe por qué lo hizo... Ya no era ella"

ESTADOS UNIDOS.- La madre de la niña de Oklahoma que apuñaló fatalmente a su hermano menor en una rabia "demoníaca" dijo que la niña recientemente se había estado "enojado sin ninguna razón" mientras tomaba medicamentos para el TDAH, pero cuando se los retiró a su hija ya era demasiado tarde y experimentó un "episodio maníaco".

April Lyda reveló durante una entrevista en NewsNation el jueves por la noche lo que cree que llevó a su hija a atacar a su hermano de 9 años, Zander, en el pecho el 5 de enero en su casa en Tulsa, informa el NY Post.

Por lo que encontramos, parece que fue un problema de medicamentos, no otra cosa. Como un episodio maníaco de algún tipo", dijo una llorosa Lyda al presentador Chris Cuomo.

Ella dijo que su hija se puso irritable cuando le volvieron a hacer tomar medicamentos para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Cuando se le preguntó por qué le habían quitado los medicamentos, Lyda explicó que la niña se había cortado los brazos "un mes después de haber vuelto a tomarlo".

Así que inmediatamente se los quité. Después de hablar con la escuela, y con su médico, y con ella misma, tuvimos una larga conversación, dijo que sentía que estaba realmente irritada, irritable, enojada sin ninguna razón por el medicamento. Así que, por supuesto, la saqué de eso. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Cosas de este tipo pueden suceder meses o incluso años después de dejar el medicamento de esta manera", dijo la afligida madre.

Tratamiento médico inestable

Ella dijo que su hija había sido educada en casa durante algún tiempo, pero cuando regresó a la escuela, su médico le recomendó que volviera a tomar el medicamento porque sus calificaciones bajaron.

"Y así la metí de nuevo con él. Y luego, unas semanas más tarde, un mes después, se cortó los brazos. Así que fue entonces cuando me dijeron que se los quitara, lo que hice de inmediato", dijo Lyda. "Estuvo con él durante cinco años seguidos y sólo los quitamos porque quería ver si podía prescindir de él y hacer su trabajo escolar sin él", explicó.

Lyda dijo que su hija se cortó justo antes de atacar a su hermano.

"Eran cercanos, siempre han estado cerca... Hacían yoga juntos casi todas las noches. Se fueron de vacaciones juntos y viajaron juntos. Siempre se sentaban uno al lado del otro. Estaban muy cerca. Ella lo amaba y él la amaba a ella", le dijo a Cuomo.

No tiene idea de por qué mató a su hermano

La madre dijo que su hija "no tiene idea" de por qué mató a Zander.

"Está desconsolada y se siente muy culpable, pero todavía no entiende por qué lo hizo. Dijo que era como si no fuera ella y el equipo de especialistas que trabajan con ella le creen después de trabajar con ella durante los últimos seis meses todos los días", dijo Lyda. "Y también le creo, porque conozco a mi hija y sé que no era ella", dijo.

Darcy Sterling, una trabajadora social clínica con licencia, le dijo a Cuomo que hay "piezas de este rompecabezas que faltan" y se mostró escéptica de que el medicamento no especificado fuera el único factor involucrado en la tragedia.

Nunca he oído hablar de una situación en la que un niño simplemente haga inadvertidamente algo como esto (con) cero señales de advertencia", dijo Sterling. "Los medicamentos no van a hacer que alguien sea homicida así".

Debido a la edad de la niña, la Oficina del Fiscal de Distrito de Tulsa no pudo revelar ninguna información sobre el caso, incluidos los cargos que enfrenta.

