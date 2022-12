Ni el frío paro a los mexicanos en Nueva York para conmemorar a la de Guadalupe

Nueva York.- Este lunes decenas de mexicanos se estuvieron presentando desafiando el frío en Nueva York para rendir tributo a la Virgen de Guadalupe, a quien se conoce como patrona del país, quienes realizaban rituales ancestrales, cantaban diferentes canciones.

Juntos conmemoraron los 491 años de la aparición de la virgen morena al indio Juan Diego en el cerro Tepeyac en México.

Estas fueron algunas de las frases que se escucharon durante el evento, que comenzó temprano con la llegada de la carrera de la Antorcha Guadalupana al famoso Central Park en Manhattan.3

Esta carrera de la Antorcha, la cual está conmemorando hoy sus 20 años de aniversario y en la que participaron en total 7,500 corredores, y como cada año salió desde la Basílica de la Guadalupe el pasado 4 de septiembre, acompañada de las imágenes de la virgen y del indio Juan Diego Cuautlatoatzin, a quien se apareció el 12 de septiembre de 1531 y que fue canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II.

Tras recorrer catorce estados mexicanos, la Antorcha, la virgen y Juan Diego cruzaron la frontera hacia EU, como hacen los inmigrantes, el 21 de octubre en Nuevo Laredo, Texas, y continuó la peregrinación hasta finalizar en Nueva York, donde nació este evento, organizado por la Asociación Tepeyac.

Fernando López fue quien orgullosamente entró al parque con la Antorcha, expresó que:

"Cuando cruzaba la frontera le prometí (a la virgen) que iría a la Basílica. Llevo 25 años aquí y no he ido. Ya que no puedo ir, aquí la recibo. Así, ella viene a vernos", dijo a EFE López, quien ha participado de la carrera durante 17 años.