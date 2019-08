“Necesitamos cambiar las cosas”: Aventurero que viajó en paddleboard por el mar vio plástico por todas partes

SAN FRANCISCO, EU.-Un aventurero ha completado un viaje en solitario de 2 mil 951 millas desde San Francisco a Hawai, una hazaña de resistencia que duró 76 días.

Antonio de la Rosa viajó solo a través del Océano Pacífico sin apoyo barcos. Enfrentó aguas picadas y vislumbró ballenas, así como una corriente constante de contaminación plástica.

Se cree que el atleta de resistencia de origen español es la primera persona que ha completado el viaje en “paddleboard”.

Partió de San Francisco, California, el 9 de junio y llegó a Honolulu, Hawai, el sábado, después de remar hasta 10 horas al día en una embarcación especialmente diseñada con un área para dormir y un sistema de desalinización para el agua.

El hombre de 50 años, que documentó su viaje en Facebook, dijo que vio redes de pesca y otros desechos plásticos diariamente durante su viaje.

Sigo viendo todos los días algunos envases de plástico y restos de redes de pesca", escribió en una publicación del 7 de agosto. “Aunque no es mucho, no hay día en que no ubique algo de plástico flotando. Necesitamos cambiar las cosas lo antes posible".