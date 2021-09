Nayib Bukele descarta despenalización del aborto en reformas constitucionales de El Salvador

EL SALVADOR.-Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aseguró este viernes que la despenalización del aborto, el matrimonio y la eutanasia no estarán en el paquete de reformas constitucionales que el oficialismo enviará al Congreso.

Bukele recibió el miércoles de su vicepresidente, Félix Ulloa, el conjunto de iniciativas, que incluye la extensión y la posible revocación del mandato presidencial, así como la creación de un nuevo organismo para sustituir al tribunal electoral.

He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", escribió el mandatario.