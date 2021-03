Mujeres exigen justicia y el fin a la violencia de género en Guatemala

GUATEMALA.- Cientos de mujeres exigieron este domingo justicia por las féminas que han sido asesinadas en Guatemala y también el fin de la violencia de género en el país centroamericano.

Las demandas fueron planteadas durante una marcha denominada "Vivas nos queremos" que se realizó entre la Corte Suprema de Justicia y la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la capital guatemalteca, en vísperas del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este lunes.

Durante el recorrido, las mujeres llevaron pancartas, fotografías y flores con retratos de los casos de feminicidio que se han perpetrado en Guatemala, entre ellos el de la investigadora criminalística del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Luz María del Rocío López Morales, de 25 años de edad, presuntamente asesinada por su esposo el pasado 20 de enero.

También el incendio del Hogar Seguro, registrado el 8 de marzo de 2017, en el cual murieron quemadas 41 niñas en medio de denuncias sobre abusos a su integridad física.

Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan”, decía una pancarta que llevó una mujer, según medios locales.