Mujeres denuncian acoso sexual en industria de los videojuegos

ESTADOS UNIDOS.- Varias mujeres que laboran en la industria de los videojuegos tanto en Estados Unidos como en Canadá han comenzado a exponer casos de acoso sexual o incluso violación en sus ambientes de trabajo.

La situación derivó de una publicación en un blog el pasado 26 de agosto, donde Nathalie Lawhead, desarrolladora independiente, acusa al compositor de videojuegos Jeremy Soule de haberla violado en 2008.

De acuerdo con Lawhead, Soule fue insistente con ella durante un proyecto en Vancouver, Canadá, y un día le dijo que sólo estaba buscando una amistad con él.



"Fue muy amenazante y no me escuchó. Me dijo claramente que era ‘él o la puerta’. Me violó”.

Soule ha destacado en los últimos veinte años como uno de los compositores más sobresalientes de esta industria, cuyo currículum incluye la banda sonora de “Elder Scrolls (Skyrim)” y “Guild Wars”.

Kotaku, un medio especializado, cuestionó al compositor, quien negó las acusaciones.

"Estas acusaciones, que tienen once años, son falsas. Estoy conmocionado y entristecido por estas declaraciones escandalosas”.

Tras la publicación de Lawhead, Soule ha eliminado sus cuentas de redes sociales. Ella expresa que su intención era alertar a sus colegas.

“No he hablado con él desde entonces, hice todo lo posible para evitarlo [...] Mi intención era sobre todo alertar sobre los peligros de esta persona. Me alegra que esta publicación haya circulado tanto, creo que puede ayudar a las mujeres a estar seguras ahora”.

Y así fue, ya que la publicación de Lawhead provocó una ola de testimonios y denuncias por otras mujeres de la industria.

Una de ellas, la cantante Aeralie Brighton, también señaló a Soule de acoso, al indicar que el compositor le envió en 2014 un video de él masturbándose.

“Cuando le dije que solo quería una relación profesional, me bloqueó y terminó un proyecto en el que se suponía que debía trabajar” dijo Brighton a Kotaku.



También la desarrolladora Zoë Quinn, de Head Machine, acusó a un programador “de pequeña reputación” en videojuegos independientes de comportamiento violento y humillante mientras mantenían una relación.

No menciona el nombre, pero sí que es un canadiense cocreador del juego “Aquaria” en 2007 y de “Night in the Woods”, lanzado en 2017.

Otra mujer ha señalado a uno de los fundadores de Oculus, compañía de videojuegos de realidad virtual recientemente adquirida por Facebook.

La víctima señala que el hombre, quien ya no labora en Oculus, la manoseó mientras ella probaba un casco de realidad virtual.

Oculus o Facebook no han hecho alguna declaración al respecto, pero uno de los líderes actuales de la compañía de realidad virtual condenó este hecho, y dijo solicitaría a Facebook una investigación sobre cómo fue manejada dicha situación.

Con información de Le Monde