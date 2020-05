Mujer se niega a entregar a su hijo a la justicia tras muerte de dos más

MANAGUA, Nicaragua.- Una madre de origen campesino negó el paradero de su hijo y advirtió que él no acudirá al juicio ante la justicia de Nicaragua porque las autoridades no han investigado la muerte de otros dos, que eran opositores del Gobierno del presidente Daniel Ortega, informó la mujer este jueves.

Ángela Centeno, una líder campesina del norte de Nicaragua, avisó a la juez del municipio de Wiwilí, Claudia Blandón, que su hijo Dorling Montenegro, de 33 años, no se presentará a un juicio en su contra el próximo día 13 porque considera que el Poder Judicial no tiene autoridad para procesar al hombre.

“De la manera más atenta y categórica le comunico que no recibo citatorio alguno de una institución que no está capacitada para impartir justicia en Nicaragua. Mi familia tiene ya a cuatro de sus miembros asesinados, dos de los cuales son mis hijos, y no ha existido el mínimo interés de investigar y hacer justicia”, comunicó Centeno a Blandón en el reverso de la hoja de cita.

Montenegro, quien al igual que sus hermanos fallecidos es un declarado opositor del Gobierno, es acusado del delito de “portación o tenencia ilegal de arma de fuego o municiones”, que conlleva hasta tres años de cárcel.

El temor de Centeno es que su hijo, de quien no dijo su paradero, se convierta en un “preso político” del presidente Ortega.

De acuerdo con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al menos 92 personas guardan prisión en Nicaragua como “presos políticos”.

Crisis sociopolítica

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ancudh), han denunciado que los “presos políticos” en Nicaragua sufren torturas, abusos sexuales, o tratos degradantes.

Centeno nunca ha dudado en acusar al Gobierno de Ortega por los asesinatos de sus hijos Edgard y Oliver Montenegro, en 2019 y 2014, respectivamente, así como de su nieto Yamal Zeledón y de su yerno Francisco Blandón, también el año pasado.

Montenegro y Zeledón fueron asesinados en Honduras, pero las autoridades no explicaron las circunstancias.

Los campesinos son uno de los grupos sociales de Nicaragua que más asesinatos por razones políticas ha denunciado en los últimos años.

El Movimiento Campesino de Nicaragua sostiene que más de un centenar de personas han sido asesinadas en las zonas rurales desde 2019, por oponerse al Gobierno de Ortega, quien gobierna el país desde que regresó al poder en 2007.

Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica desde el levantamiento popular contra Ortega, en abril de 2018, que fue sofocado con ataques armados de la policía y paramilitares, que según organismos humanitarios dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y más de 100.000 en el exilio.