Mujer salta a su muerte desde un edificio de apartamentos de lujo en Nueva York

NUEVA YORK.- Una mujer de 40 años saltó y murió desde un edificio de apartamentos de lujo en Midtown el martes por la mañana, según autoridades y fuentes policiales.

La mujer, cuyo nombre no se dio a conocer de inmediato, se lanzó desde la ventana de su apartamento en el sexto piso en East 57th Street cerca de Third Avenue en Midtown, alrededor de las 7:15 am, dijeron policías y fuentes.

G.N.Miller/NYP

Las autoridades mencionaron que la mujer fue declarada muerta en la escena y que además dejó una nota de suicidio, según informó el NYP.

El edificio de 19 pisos fue construido en 1960 y tiene 111 unidades de apartamentos, según su perfil StreetEasy.

Los apartamentos se alquilan en 6 mil 150 dólares en promedio, según el perfil.

