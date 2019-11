Mujer reencuentra a su ex que se había declarado muerto

SYDNEY, Australia.- Mientras estaba con su amigo en un restaurante, la joven Rachel recordó que el hermano de su ex novio trabajaba ahí, por ello preguntó sí seguía, pero recibió una respuesta inesperada.

La administración le dijo que quien trabaja era su ex, hasta ahí nada raro, pero supuestamente, según Rachel tenía entendido, él murió muchos años atrás.

Ella tenía 18 años cuando salía con el muchacho de 21 años, que no quiso revelar su nombre. Durante la relación ella le prestó $ 690 dólares (aproximadamente 13 mil 259 pesos), pero solo le pagaron de vuelta 205 dólares, 3 mil 39 pesos; pero Rachel jamás recibió el resto.

Durante los siguientes meses y por mucho tiempo, perdió contacto con todos sus conocidos, especialmente con quienes tenía deudas.

Rachel hablaba con la madre del chico eventualmente, hasta que le dijo que una banda de motociclistas lo asesinó por deudas que tenía con ellos. De acuerdo a Rachel, ella nunca pidió un certificado o algún otro documento para corroborar el deceso.

Hasta lo que Rachel y todos sus allegados sabían, era que su ex estaba muerto.

Rachel aseguró a la ABC Australia que después de pedir hablar con su ex, el dueño le solicitó que se retirara del lugar. Rachel dijo que no vio a su ex en persona ese día, finalmente se encontró con él unos años más tarde en un restaurante diferente.

Luego de un incómodo encuentro, ella afirma que ella trajo el dinero que todavía le debía. Ella afirma que no tuvo la oportunidad de preguntarle sobre su "muerte falsa" porque el encuentro fue demasiado "fugaz y extraño".

Con información de Fox News.