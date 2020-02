Mujer que se casan por el civil son "prostitutas gratis" para la Iglesia Ortodoxa Rusa

Moscú.- Las mujeres que contraen matrimonio civil son "prostitutas gratis", declaró hoy el jefe de la comisión patriarcal de la Iglesia Ortodoxa Rusa para la familia, arcipreste Dimitri Smirnov.



Aquí las mujeres no comprenden qué es el matrimonio. No les apetece decir 'soy una prostituta gratis', por lo que dicen: estoy casada por lo civil. ¡Hola! El matrimonio civil no significa nada, solo dar un servicio gratis, nadie te considera una esposa", afirmó durante un encuentro con la comunidad ortodoxa OrthodoxBRO.