Mujer que arolló a menor por ser mexicana es nuevamente detenida

CLIVE, Iowa (AP) - Una mujer de Iowa que le dijo a la policía que atropelló intencionalmente a una adolescente porque creía que la niña era mexicana ha sido acusada de otro accidente de atropello que hirió a un niño de 12 años.

Nicole Franklin, quien también se conoce con el nombre de Nicole Poole, fue acusada el lunes por la policía de Des Moines de intento de asesinato en relación con un accidente ocurrido el 9 de diciembre que ocurrió menos de una hora antes de otro accidente en los suburbios de Clive.

En el último cargo, Franklin fue acusado de abandonar una carretera, viajar a una acera y golpear a un niño de 12 años en un complejo de apartamentos en Des Moines. El niño sufrió heridas leves.

En el otro incidente, Franklin fue acusado de intento de asesinato después de que un vehículo deportivo utilitario golpeó a Natalia Miranda cuando la niña de 14 años caminaba hacia la escuela para ver un partido de baloncesto. Miranda sufrió una conmoción cerebral y contusiones graves y fue hospitalizada por dos días.

Franklin hizo declaraciones despectivas sobre los latinos durante una entrevista policial en la que admitió haber atropellado intencionalmente a la adolescente.

Por separado, Franklin fue acusado el domingo de asalto en violación de los derechos individuales y de operar bajo la influencia, segunda ofensa. Esos cargos se produjeron después de que Franklin supuestamente fue a una tienda de conveniencia donde arrojó artículos a un empleado y dirigió epítetos raciales contra él y sus clientes.

El abogado de Franklin no respondió una llamada el lunes de The Associated Press.

El domingo, Domingo García, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, pidió un cargo por crimen de odio contra Franklin en el ataque a Miranda.

Joe Henry, quien es presidente de la sucursal de Des Moines del grupo, se hizo eco de la llamada de García y le dijo a The Des Moines Register que sería incorrecto que los fiscales no la acusaran de un delito de odio.

"Le daría luz verde a cualquiera para hacer este tipo de cosas terribles", dijo Henry.

El fiscal del condado de Polk, John Sarcone, dijo que un cargo por delito de odio mejora otros cargos, como incendio provocado y asalto, pero no se aplica al intento de asesinato.

"Puede sonar bien, pero no ayuda en nada", dijo Sarcone. "Cuando sea apropiado mejorar, lo haremos".