Mujer pierde ojo tras contraer infección mientras se bañaba

REINO UNIDO.- Marie Mason, de 54 años, perdió uno de sus ojos luego de contraer una infección mientras se bañaba con sus lentes de contacto puestos.

De acuerdo con medios locales, la mujer desarrollo una infección en el ojo izquierdo después de que una ameba microscópica que se encontraba en el agua de la llave se metiera en su lente de contacto y córnea.

Según la mujer, fue en 2015 cuando comenzó a sentir que algo andaba mal, pues sentía que algo estaba atorado en su ojo.

Posteriormente su visión comenzó a deteriorarse, y al acudir con el oftalmólogo este la mandó inmediatamente al hospital.

Médicos le dijeron a Marie que tenía un tipo de bacteria llamada Acanthamoeba Keratitis viviendo dentro de su ojo y que le estaba causando problemas.

Dicha bacteria causa una infección poco común provocada por un organismo microscópico de vida libre que puede ocasionar discapacidad visual permanente o ceguera.

Marie usó lentes de contacto de 30 días, o sea que se bañó con ellos y como la bacteria suele encontrarse en el agua de la llave, se cree que fue así como infectó su ojo.

Finalmente la infección se multiplicó y con el tiempo se alimentó de la córnea de Marie haciendo que su visión comenzara a deteriorarse.

Tras cinco años de probar numerosos tipos de medicamentos y una serie de operaciones fallidas que incluyeron tres trasplantes de córnea, los médicos tuvieron que extirparle el ojo.

Tuve que dejar de trabajar, porque en ese momento trabajaba en la cocina de una escuela y tenía que ponerme gotas para los ojos cada media hora, así que simplemente no estaba bien. También tenía que ir al hospital dos o tres veces por semana, a veces más. También estuve mucho tiempo en urgencias oculares porque algo brotaba, así que con todas las veces que tuve que ir al hospital, no podría haber ido a trabajar porque de todos modos no habría valido la pena”, dijo Marie.