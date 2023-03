Mujer perdió la punta de la nariz tras ataque de perro y ahora le crece cabello en el rostro

Una mujer que perdió la punta de la nariz en un ataque de perro está experimentando algunos obstáculos en su recuperación.

Trinity Rowles fue atacada por el perro de rescate de su padre en septiembre del año pasado.

Rowles, de 20 años, se ha sometido a cuatro cirugías hasta el momento y se le prevén hasta seis más en la cara. Sin embargo, una operación de injerto de piel la dejó con un gran cambio facial.

El injerto de piel que se usó, era piel de la parte superior de la frente y el cuero cabelludo, lo que significa que ahora Rowles tiene cabello saliendo de la piel de su nariz reconstruida, informa el NY Post.

A la joven comenzó a crecerle cabello en la nariz luego de un injerto de la piel de su cuero cabelludo (Imagen de Caters News Agency publicada en distintos medios estadounidenses).

El ataque del perro

La mezcla de Pitbull-Bulldog de su padre, llamada Irish, le mordió la punta de la nariz a la joven, le clavó los dientes en los brazos y la arrastró por el suelo. Sin embargo, Rowles dijo que el ataque fue algo "muy fuera de lugar" para el perro.

Irish era el perro de rescate de mi papá. Lo había tenido durante unos cinco años y era como un gran osito de peluche. Era tan adorable y muy suave. Siempre salía a verlo, e incluso lo cuidaba cuando mi papá estaba fuera de la ciudad”, dijo.

Dijo que mientras visitaba la casa de su padre el día que Irish la atacó, ella y su padre discutieron, creando un "ambiente acalorado" que pudo haber desencadenado el ataque: “Este tipo de razas son muy emocionales, por lo que ponerlos en situaciones emocionales y de alto conflicto no es lo mejor para ellos. Los animales pueden comunicarse de muchas maneras”, dijo Rowles.

Cuando empezó a alejarse, Irish la atacó. Rowles luego comenzó a gritar que el perro le estaba mordiendo la nariz. Su papá la puso en posición fetal e hizo todo lo posible para protegerla, pero el perro seguía mordiendo.

“Luego se aferró a mi brazo y comenzó a jugar tira y afloja con él como si mi brazo fuera un juguete, y la arrastró por el patio”, recordó Rowles. “Entonces, de repente, como [si se tratara de] el movimiento de un interruptor, Irish simplemente se alejó y se sentó en las escaleras del porche”.

Llamaron a emergencias y trataron de ayudarla mientras los servicios llegaban

El padre de Rowles y los vecinos vinieron a ayudar cuando llamaron a la policía y una ambulancia. Mientras esperaban que llegara la ayuda, su papá llevó a Irish adentro.

“Cuando llegó la policía, recuerdo que me estaban subiendo a una camilla y escuché a mi papá gritar 'Solo hazlo' antes de que se escucharan disparos”, dijo Rowles.

Irish le mordió la punta de la nariz y le hundió los dientes en los brazos. La punta de su nariz se perdió por completo, lo que llevó a los médicos a realizar un injerto de piel.

La punta de su nariz se perdió por completo, lo que llevó a los médicos a realizar un injerto de piel (Imagen de Caters News Agency publicada en distintos medios estadounidenses).

El ataque sólo duró unos minutos, pero dijo que se sintió como el tiempo más largo de su vida.

Durante el ataque, era como si estuviera dentro y fuera de la realidad. Mi lucha o huida se inició, pero aún sabía lo que me estaba pasando”, compartió. “Sabía que me estaban atacando y mordiendo, pero sólo hasta cierto punto. Podía sentir el dolor, pero no tenía idea del alcance de las lesiones”.

A la chica le quedaron heridas muy fuertes

Rowles quedó con heridas en la cara, las orejas y el brazo. Perdió mucha sangre de su brazo: "Era como un charco en mi mano".

“Me llevaron al hospital y no recuerdo mucho después de eso. Mi mamá me recibió allí y me dijo que los médicos estaban literalmente poniendo sus manos dentro de mis brazos por lo extensas que eran las heridas”, dijo.

Estuvo en el hospital durante cuatro días para empezar, pero después de irse a casa por un par de días, tuvo que volver para una reconstrucción de la nariz.

Las consecuencias del incidente han afectado la confianza de Rowles y ha sido difícil para ella lidiar con los cambios físicos en su rostro.

Sé de lo que son capaces los perros ahora. Nunca antes había pensado correctamente en eso o en el daño que pueden hacer los perros”, dijo.

Rowles también ha estado lidiando con el impacto mental del ataque (Imagen de Caters News Agency publicada en distintos medios estadounidenses)

Estrés postraumático

Rowles también ha estado lidiando con el impacto mental del ataque.

“Ya no duermo bien debido a mis recuerdos y ahora también tengo mucho miedo a los perros. Estoy tomando medicamentos y voy a terapia para ayudarme a lidiar con mi PTSD (estrés postraumático)”, dijo.

A pesar de sus cambios faciales que alteran la vida y el trastorno de estrés postraumático, Rowles se está enfocando en el lado positivo: una perspectiva diferente de la vida.

Tener una experiencia cercana a la muerte ha cambiado mi perspectiva de la vida, y estoy muy agradecida de seguir aquí, ya que podría haber sido mucho peor”, dijo. “Aunque esta ha sido una experiencia horrible y que me cambió la vida, estoy muy contenta de seguir aquí”.

