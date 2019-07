Mujer muere durante casi media hora, revive y asegura haber visto a Dios

ARIZONA.- Una mujer que murió durante casi media hora tras haber recibido un paro cardíaco, aseguró haber visto a Dios.



Según publicó Univisión Arizona, los hechos ocurrieron el 12 de abril del 2018, cuando Tina Hines se preparaba para irse de excursión con su esposo y unas amigas. Al salir de la casa y subir las maletas al auto Hines sufrió un paro cardiorrespiratorio.



Su esposo hizo una reanimación cardiopulmonar, pero no logró hacer que ella volviera en sí. Un amigo de la familia, que se encontraba en ese momento, llamó al 911. A los pocos minutos, paramédicos llegaron a la escena y utilizaron un desfibrilador tres veces, pero Tina no recuperó sus signos vitales.



Cuando llegaron al hospital, los médicos informaron que su corazón había dejado de latir. Ante esto, la mujer fue inducida a un coma médico para que los doctores estudiaran qué podían hacer para salvarle la vida.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Sin embargo, cuando los doctores estaban a punto de perder la esperanza, la mujer reaccionó, movió sus manos.



Su hijo inmediatamente le dio un cuaderno con una pluma y ella escribió: “Es real”.



Su familia no comprendía a que se refería, hasta que su hijo le preguntó si se trataba del cielo, ella dijo que sí con la cabeza y comenzó a llorar.



Estuve cara a cara con Jesús. Miré luces brillantes. Eran luces amarillas", dijo Hines en entrevista.



Ahora, Tina tiene una enfermedad de la fibrilación ventricular y expresó que continuará contando su historia porque es el propósito que tiene con Dios.

Su sobrina, Madie Jhonson decidió tatuarse el mensaje que la mujer escribió luego de haber visto a Dios.



“Me ha dado una mayor confianza en una fe que a menudo no se ve. Me ha dado tangibilidad a una esperanza eterna que no está muy lejos" , fue parte del mensaje que escribió Madie en el texto con el que acompañó la imagen del tatuaje.