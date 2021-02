Mujer le lleva serenata con mariachi a su esposo al hospital donde lucha contra el coronavirus

CALIFORNIA.- Una mujer le llevó serenata a su esposo tras ser intubado en el hospital donde se encuentra internado luchando contra el coronavirus, para darle ánimos.

El pasado 4 de febrero, el esposo de Patty Trejo fue conectado a un ventilador artificial al agravar los síntomas de Covid-19, y un día después la mujer acudió al nosocomio de Fullerton, California donde convalece para llevarle serenata.

Desde el exterior del St. Jude Medical Center, la mujer grabó en video mientras cantaba “Un puño de tierra” acompañada de mariachis, para que el personal médico lo llevara hasta la cama donde estaba internado Joe Trejo.

Y sé que la gente dice que no pueden oírte, pero yo sé que él puede. Sé que puede. Comencé a orar aún más fuerte y luego volvió a abrir los ojos. Entonces sé que me escuchó y sé que escuchó la música, aseguró Patty Trejo durante una entrevista en CNN.

Desde hace 30 días, Joe Trejo se encuentra hospitalizado por coronavirus y aunque los trabajadores de la salud aseguran que el hombre no ha dado muestras de mejorías, la mujer ha argumentado que lo vio abrir los ojos.

Este lunes, dijo que pudo rodearlo con sus brazos, tocar su mano y darle un beso, esperando que esos gestos junto con la música de mariachi lo ayudaran a levantar el ánimo.

Por su parte el hijo de Joe Trejo, expresó: “Nuestra vida se detuvo, ya sabes. Sin mi papá, mi papá es mi … no sé. No sé la vida sin mi papá. Nunca he estado lejos de él por tanto tiempo, un mes, un todo el mes … es difícil “.

El Covid-19 infectó a toda la familia Trejo, y sólo uno de los hijos y Joe presentaron síntomas graves, el resto de la familia superó el virus casi de inmediato.