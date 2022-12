Mujer intenta devolver una tarjeta de crédito perdida y la policía la acusa de robarla

ESTADOS UNIDOS.-Una mujer de Detroit, Estados Unidos, dice que fue "humillada" por la policía después de ser arrestada y acusada de una tarjeta de crédito robada que intentó devolver a su propietario legítimo.

El caso surgió de una visita el 16 de junio a una gasolinera al otro lado de la calle del apartamento de Sandra Wilson.

Las imágenes de vigilancia de la noche muestran a Wilson entrando en la estación y otras dos mujeres adentro. En el lugar, uno de los clientes frente a ella en la fila puso su tarjeta de crédito en el mostrador cuando hablaba con un empleado y la dejó allí cuando salió de la tienda.

Al acercarse al mostrador, la mujer vio la tarjeta y fue a devolvérsela al último cliente que salió del lugar.

Después de preguntarle al cliente si la tarjeta era suya, la mujer dijo que sí y Sandra se la entregó.

Sin embargo, la tarjeta en realidad no pertenecía a esa mujer. En cambio, supuestamente lo usó para comprar cientos de dólares en alcohol esa noche.

Si bien Wilson solo retuvo la tarjeta de crédito durante, según los informes, solo 15 segundos, más tarde fue nombrada sospechosa en la investigación de la policía.

Aproximadamente una semana después del incidente, la cuenta de Twitter del Séptimo Recinto del Departamento de Policía de Detroit publicó su foto, alegando que la buscaban por usar ilegalmente la tarjeta de crédito de otra persona.

Wilson se sorprendió por la acusación y acudió a la policía para aclarar la historia.

Sin embargo, al llegar a la comisaría, interrogaron a Wilson, le dijeron que ella era el “foco de la investigación” y que le leerían sus derechos Miranda.

Necesito un abogado porque todos ustedes están a punto de colgarme por algo que no hice, que no hice. [Yo] no robo”, dijo Wilson.