Mujer es dada de alta tras permanecer 10 meses internada en un hospital por Covid

MADRID.- Tras diez meses de permanecer internada en un hospital a causa del coronavirus, Elsa Lomas, de 52 años de edad, fue dada de alta entre aplausos y canciones por parte del personal médico.

La mujer se convirtió en la paciente con más tiempo de hospitalización en el Gregorio Marañón, luego de complicársele los síntomas de Covid-19.

Durante los diez meses que estuvo internada sufrió una trombosis, un infarto cerebral y distintas infecciones, lo que la llevó que permanecer por casi cinco meses con ventilación mecánica.

La doctora de medicina interna del hospital Gregorio Marañón, María Eugenia García Leonis, señaló que a Elsa enfrentó todo lo grave que un enfermo con coronavirus puede pasar.

Aunque a la española todavía le cuesta trabajo hablar, a un día de cumplir los 53 años de edad, salió del nosocomio en una silla de ruedas, con la esperanza de continuar con su vida al lado de su familia.

Más de 300 trabajadores de la salud, entre enfermeros, celadores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y médicos de los servicios de Medicina Interna, Unidad de Cuidados Intensivos, Neumología, Psiquiatría, Nutrición, y otros fueron los responsables de la rehabilitación de la mujer.

Me conocen de tanto tiempo que voy por los pasillos y alguien me saluda y no sé quién es, yo no me acuerdo, pero he sentido mucho cariño de todos, externó Elsa al referirse al personal que cuidó de ella.