Mujer entra en coma por Covid y al despertar tiene hijo de 1 mes de nacido

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer que permaneció en coma por coronavirus por casi dos meses, despertó con un hijo de un mes de nacido y con un tubo conectado a su boca.

Emily Brown, de 30 años de edad, se infectó de Covid-19, cuando tenía siete meses de embarazo, y aunque al principio la enfermedad fue leve con el paso de los días se agravó hasta llegar al punto de necesitar ventilación mecánica para respirar.

De acuerdo a medios locales, la mujer y su familia no se tomaron en serio la pandemia por coronavirus y evitaban hacer caso de las recomendaciones sanitarias como el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia, y otras.

Antes de hacerse la prueba de Covid-19, Brown y su esposo Josh acudieron a un restaurante con otros amigos para celebrar su embarazo, y ahí se dio cuenta que no tenía olfato ni gusto.

El test resultó positivo y en menos de siete días los síntomas se complicaron, al presentar fiebre y problemas para respirar. Al llegar al hospital entró en coma.

Estaba tan enferma que me pusieron un ventilador y me indujeron al coma. Los médicos le dijeron a mi familia que tal vez no sobreviviría y realizaron una cesárea de emergencia para dar a luz a Tucker, a pesar de que era 7 semanas prematuro, externó.