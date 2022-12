Mujer enfrenta cadena perpetua por asesinar a su padrastro tras descubrir fotografías de ella desnuda en su computadora en EU

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de California asesinó a su padrastro tras descubrir cientos de fotografías de ella desnuda en su computadora.

La mujer fue detenida el pasado miércoles al ser acusada de homicidio en primer grado.

La convicta, identificada como Jade Janks, asesinó a Thomas Merriman, quien fue uno de los fundadores de Butterfly Farms, una organización sin fines de lucro que promovía la investigación y educación de la conservación de mariposas localizada en Encinitas, California, según informó el Tribunal de San Diego.

Janks se enfrentará a cadena perpetua.

Durante una semana de juicio, la fiscalía argumentó que Janks, de 39 años de edad, una diseñadora de interiores, drogó, estranguló y asfixió a Merriman, de 64 años de edad, con una bolsa de plástico en Año Nuevo de 2020, después de encontrarse con las fotografías de ella misma en la computadora de su padrastro.

Las autoridades descubrieron el cuerpo de Merriman en su cochera, debajo de una bolsa de basura el pasado enero de 2021.

Citando al equipo legal de Janks, las fotos que habría descubierto en la computadora de Merriman fueron organizadas por secciones de las partes del cuerpo, e incluyó fotografías de Janks bañándose, además de otras escenas que capturó cuando ella todavía era adolescente.

"Tuve un horrible sentimiento de violación que me perforó el corazón" testificó Janks, de acuerdo a la estación. "Me sentí enferma, sentí que no podía... siquiera tocar mi propia piel... no sé si existen las palabras, ni si quiera en una película había visto algo tan enfermo"

El descubrimiento de las fotografías la motivó a asesinarlo

La fiscalía aseguró que el descubrimiento de Janks la dejó "perturbada hasta los huesos" y la llevó a orquestar su asesinato, el cual ejecutó después de que Merriman saliera del hospital donde se encontraba recibiento un tratamiento.

Janks había admitido haber asesinado a Merriman a dos individuos, incluyendo a un trabajador de mantenimiento, a quien había solicitado su servicio.

"Lo drogué por completo", decía en el mensaje que envió al hombre de mantenimiento.

El fiscal Jorge del Portillo reveló ante la corte:

El motivo son las fotografías que encontró, los medios son todos los objetos encontrados dentro de su carro, la oportunidad fue que ella fue quien lo recogió del hospital y la confesión son los mensajes: 'Lo drogué por completo'"

