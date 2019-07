Mujer descubre desagradable objeto en sus nachos de Taco Bell

NUEVA YORK.-Una cliente de Taco Bell ha denunciado que una sucursal de la cadena de comida rápida en el estado de Nueva York dejó una "perilla de puerta" en sus nachos.

Eve Saint, de Poughkeepsie, publicó una foto de su comida en Facebook que mostraba el mango con sus papas fritas, queso y salsa.

Dijo que había esperado 45 minutos haciendo fila en el restaurante antes de conducir hasta su casa para festejar el 4 de Julio.

Fue entonces cuando Eve descubrió el objeto extra dentro.

Después de llamar a la sucursal, dice que le dijeron que era "imposible" que una perilla de la puerta terminara en sus nachos.

Pero después de repetidas llamadas, más tarde supo que era un artefacto de la máquina de queso.

Ella le declaró al diario The Hudson Valley Post: "Me colgaron y me dijeron que estaba mintiendo y luego me ofrecieron un nachos gratis".

Eve agregó: "Descubrí que es la bomba de un dispensador de queso".

Un portavoz de Taco Bell le dijo a The Hudson Valley Post: “Tomamos esto muy en serio”.

La franquicia que posee y opera este restaurante está investigando este asunto y se esfuerza por hacer las cosas bien con el cliente".

Con información del Daily Mail