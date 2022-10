Mujer de Massachusetts lanza enjambre de abejas a policías que le entregaron aviso de desalojo

SPRINGFIELD.- Una mujer arrojó un enjambre de abejas sobre policías que intentaban entregarle un aviso de desalojo.

La mujer identificada como Rorie S. Woods, de 55 años, se enfrenta a múltiples cargos de asalto y agresión, indicaron las autoridades.

Durante la lectura de los cargos en su contra el pasado 12 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Springfield, Woods se declaró inocente y fue puesta en libertad sin fianza, según indicó el Masslive.com, que citó los registro oficiales.

Ella y otros manifestantes sostienen que estaban tratando de evitar un desalojo injustificado. El dueño de la casa, Alton King, presentó evidencia de una suspensión de la bancarrota ante el tribunal al día siguiente, momento en el que "todo debería haberse detenido", dijo Grace Ross de la Alianza contra los Préstamos Abusivos de Massachusetts.

El abogado de Woods no respondió de inmediato a un mensaje de voz que dejó The Associated Press el miércoles.

Varios oficiales fueron picados

Los diputados del condado de Hampden fueron recibidos por manifestantes cuando fueron a la casa en Longmeadow en la mañana del 12 de octubre, según el informe oficial del departamento.

Woods, que vive en Hadley, llegó en una camioneta que remolcaba un tráiler que transportaba colmenas de abejas y comenzó a “sacudirlas”, rompiendo la tapa de una y provocando que cientos de abejas salieran en enjambre e inicialmente picaron a un oficial, según el informe.

La acusada se puso un traje de apicultor para protegerse, finalmente fue esposada, pero no antes de que varios empleados más del departamento del alguacil fueran picados, incluidos tres que son alérgicos a las abejas, según el informe.