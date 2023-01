Mujer de 24 años murió de terrible reacción alérgica al usar la cuchara equivocada 4 días después de comprometerse con el amor de su vida

REINO UNIDO.- Cuando Craig McKinnon le propuso matrimonio a Jess Prinsloo en un famoso lugar de belleza, fue el día más feliz de su vida, pero sólo cuatro días después, durante sus idílicas vacaciones en Sudáfrica, el amor de su vida murió.

Se cree que Jess, de 24 años, que tenía una alergia aguda a los lácteos, sufrió una reacción fatal después de usar la cuchara equivocada para remover su té, informó el medio Mirror.

Ahora, en lugar de hacer planes de boda con su "hermosa" prometida, Craig, de 24 años, tuvo que lidiar con la pérdida más dolorosa de su vida y se enfrenta a un mundo sin el amor de su vida.

Se fue con ella de vacaciones y se le propuso, a lo que la feliz chica le dio el sí más seguro de su vida; sin embargo, el pasado lunes, Craig tuvo que regresar al Reino Unido con las cenizas de Jess.

Esperaban pasar el resto de su vida juntos

La pareja llevaba una semana en el viaje de sus sueños a Sudáfrica cuando, el 27 de diciembre, Craig hizo la gran pregunta en el mirador de la Ventana de Dios en Mpumalanga.

Gran parte de su familia vive en Sudáfrica y ella no había regresado en seis años, así que sabía que no había mejor lugar para proponerle matrimonio. Mi voz se quebró cuando me arrodillé y pregunté: ‘¿Te casarías conmigo?’… Ella dijo: 'Oh, Dios mío', y comenzó a llorar antes de decir que sí… La expresión de su rostro… significaba todo”, dijo el devastado novio.

La pareja celebró durante los siguientes días con champán y "muchas risas", antes de dirigirse a la casa de la madre de Jess en Johannesburgo el 30 de diciembre. Fue ahí donde Jess entró en contacto con los productos lácteos.

En cuestión de segundos, sufrió anafilaxia, una reacción potencialmente fatal que causa que la garganta se cierre, y murió en el hospital al día siguiente, en la víspera de Año Nuevo.

"No hay nadie a quien culpar"

La ejecutiva de marketing, Jess, siempre llevaba consigo dos EpiPens en caso de que sufriera anafilaxia, pero en esta ocasión le fallaron. Craig dijo: “Cuando Jess murió, una parte de mí también murió, pero no hay nadie a quien culpar por su fallecimiento".

Craig, que trabaja para el seguro AA, conoció a Jess en la universidad en 2019 y se mudaron juntos después del confinamiento en 2021.

El día que Jess se puso mal, recordó que el hermano de Jess la despertó y le dijo que estaba teniendo una mala reacción.

Jess estaba sentada en la tapa del inodoro, realmente luchando por respirar. Había usado un EpiPen, pero no estaba teniendo el efecto que normalmente tiene”, dijo.

Jess fue llevada al hospital donde los médicos lucharon para salvarla, sin éxito.

Se equivocó de cuchara

Craig cree que años de reacciones alérgicas tuvieron un efecto acumulativo en Jess, quien había sido alérgica a los lácteos desde que tenía nueve meses. Recordó a Jess diciéndole cómo tuvo que ser reanimada después de comer leche en un curry cuando tenía 18 años.

“Otra vez, ella pidió un postre vegano que no debería haber tenido lácteos y necesitaba antihistamínicos, un EpiPen y un viaje al hospital… No he comido lácteos durante unos tres años porque simplemente no valía la pena el riesgo”, aseguró Craig.

Después de la muerte de Jess, Craig, de Salisbury, Wilts, enfrentó facturas médicas de 3 mil 700 libras esterlinas (86 mil 520 MX) más 1 mil 200 libras esterlinas (28 mil 60 pesos mexicanos) en honorarios del médico forense.

Su madre y el hermano de Jess, Darren, de 20 años, lanzaron una página de GoFundMe para cubrir las facturas y pagar su funeral en Sudáfrica el 6 de enero.

