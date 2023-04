Mujer de 20 años asesinada con una piedra que fue lanzada a través del parabrisas de su auto en Colorado

COLORADO.- Una joven fue golpeada y asesinada por una piedra que alguien arrojó a través de su parabrisas mientras conducía a su casa por un elegante suburbio de Denver el miércoles por la noche.

Las autoridades están investigando este caso como parte de un patrón inquietante.

La residente de Arvada, Alexa Bartell, de 20 años, regresaba del trabajo alrededor de las 22:45 horas cuando la gran roca atravesó el parabrisas y la golpeó. Bartell estaba hablando por teléfono con un amigo cuando la línea de repente se quedó en silencio.

El amigo la rastreó usando la ubicación de su teléfono, donde descubrió que el auto de Bartell se salió de la carretera en un campo con su cuerpo adentro, informó 9 News.

Fotos impactantes muestran el parabrisas destrozado y la ventana trasera volada.

La oficina del alguacil del condado de Jefferson determinó que Bartell murió por la roca, que podría haber sido arrojada desde un automóvil que pasaba. Asimismo, las autoridades dictaminaron que su muerte se trata de un homicidio.

Los investigadores también creen que la muerte de la joven es uno de al menos cuatro inquietantes incidentes de lanzamiento de piedras que tuvieron lugar en el área el miércoles por la noche.

En cada caso, se arrojaron piedras a través de las ventanillas de los automóviles en marcha, lo que provocó dos heridos leves y daños a todos los automóviles. Además de la joven, no hubo otras muertes.

Esta es una mujer de 20 años que conducía a casa desde el trabajo y ya no está con nosotros debido a este acto sin sentido”, dijo a 9 News la representante del alguacil del condado de Jefferson, Jacki Kelley. “Esto no es diversión y juegos, esto no es una broma, esto mató a una mujer anoche y queremos saber quién hizo esto”.