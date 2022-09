Mujer colombiana llama simio a vicepresidenta Francia Márquez: "Los negros roban, atracan y matan"

CIUAD DE MÉXICO.-Una mujer colombiana llamó simio a la vicepresidenta Francia Márquez, quien es negra.

"Pobre simio, los simios gobernando", dijo. Cuando le preguntaron que si a quién se refería cuando decía simio, aclaró que era por Márquez.

Los simios no estudian, los negros roban, atracan y matan, ¿qué educación tienen?", señaló la mujer que participó en una marcha contra el gobierno de Gustavo Petro el 26 de septiembre.

Además dijo que los blancos no atracan, ni roban ni matan.

¿Me ayudan a identificarla para denunciarla penalmente por varios delitos, entre ellos, atacar a la vicepresidenta @FranciaMarquezM ?

Petro enfrenta la primera jornada de protestas en Colombia

Las reformas tributaria, laboral y a la salud; el alza a los precios de la gasolina y la invasión de tierras sacaron este lunes a miles de personas a las calles de Colombia en la primera manifestación contra la Administración del presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo hace menos de dos meses.

Ciudadanos protestan en las calles en contra del Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda



"No más Petro", "vamos por mal camino", "quiere acabar con todo", fueron las frases más recurrentes en Bogotá, en donde dos marchas que salieron de diferentes puntos de la ciudad llegaron a la Plaza de Bolívar.

Allí hubo un conato de enfrentamiento en el que personas afines a Petro rodearon a los que iban en la marcha e incluso alcanzaron a lanzarles objetos, pero la situación no pasó a mayores.

"Estoy marchando porque en mes y medio se ha visto ya un desastre en Colombia. No se está viendo nada bueno, nada que venga positivo. La salud, yo sé que a la salud le faltan muchas cosas (...) pero no tenemos que estar diciendo que van a acabar con la salud, con las EPS -Empresa Prestadora de Salud- eso no está bien", dijo a Efe Isabel, una de las asistentes a la convocatoria.



La denominada "Gran marcha nacional" impulsó marchas, concentraciones y plantones en más de 20 ciudades colombianas y en varias de Estados Unidos, México, Panamá y Suiza, dijo a Efe el arquitecto Pierre Onzaga, uno de los gestores de la movilización, quien anunció una segunda jornada para el próximo 24 de octubre.