Mujer casi pierde una pierna luego de su primera clase de Spinning

MASSACHUSETTS.- Una mujer de 23 años casi pierde una pierna luego de asistir a su primera clase de Spinning, “No creo que a veces le prestemos atención a nuestros cuerpos, y definitivamente soy culpable de eso” aseguró la joven.

Kaelyn Franco de MassachusetTs, Estados Unidos, casi pierde su pierna luego de sufrir una peligrosa condición llamada, rabdiómilisis tras su sesión de spinning.

La jóven asegura que después del ejercicio sintió un enorme dolor e hinchazón, que inmediatamente adjudicó una “intensa sesión” pero en realidad era algo mucho más serio.

Kaelyn Franco, recordó que el pasado 15 de septiembre fue su primera clase de ‘spinning’. En total estuvo sobre la bicicleta estacionaria unos 45 minutos.

Definitivamente me estaba presionando, pero no creo que me estuviera esforzando demasiado hasta el punto en que dijera, ‘Está bien, realmente me excedí (...) Tan pronto como me bajé de la bicicleta, mis rodillas simplemente cedieron y prácticamente me caí. Pensé que era extraño al principio, pero luego pensé que tal vez solo mis músculos estaban cansados, débiles y un poco adoloridos”, contó en una entrevista concedida a ‘Today Show’.