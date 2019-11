Mujer bombero embarazada defiende el seguir luchando contra incendios en Australia

CAMBERRA, Sydney.-Una mujer bombero en Australia ha defendido su decisión de seguir luchando contra los incendios forestales en curso a pesar de que está embarazada, diciendo que "no se quedará atrás" mientras su país arde.

Los incendios más intensos del miércoles se concentraron en el Noreste de Nueva Gales del Sur y Queensland, donde cientos se han visto obligados a evacuar sus hogares.

Nueva Gales del Sur ha perdido más de 200 casas desde el viernes, mientras que 14 casas han sido destruidas en el sureste de Queensland.

Tony Wellington, alcalde de la ciudad de Queensland, Noosa North Shore, dijo el miércoles que los residentes fueron evacuados por segunda vez en una semana.

Mientras casi 70 incendios forestales continúan en Nueva Gales del Sur, los bomberos dijeron que aproximadamente mil de ellos permanecen luchando. Uno de esos bomberos es Kat Robinson-Williams, de 23 años, quien publicó varias imágenes de ella y sus colegas en Instagram mientras luchaban contra las llamas.

"Para todas las mujeres en Nueva Gales del Sur en este momento", escribió. "¡Estamos juntos, estamos orgullosos!"

Robinson-Williams, que tiene 13 semanas de embarazo, defendió estar luchando contra los incendios, diciendo que "no se quedará atrás" y que no le importa si a la gente "no le gusta".

El Comisionado del Servicio Rural de Bomberos, Shane Fitzsimmons, advirtió que aún no se pronostican lluvias que calmarían los incendios.

La premier estatal Gladys Berejiklian declaró que estaba aliviada de que la destrucción del martes no había sido peor.

"Tengo que confesar que me sentí muy aliviada esta mañana, nuestros increíbles voluntarios y personal de servicio de emergencia resistieron las condiciones catastróficas y lograron salvar vidas y propiedades", dijo Berejiklian.

Fitzsimmons detalló que ninguno de los bomberos heridos había resultado gravemente lesionado.

Con información de AP y Fox News