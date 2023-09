Mujer asiste todos los días al metro para escuchar la voz de su esposo

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer de Inglaterra acude diariamente a la estación Embarkment, del metro de Londres, con el fin de escuchar la voz de su esposo, quien murió en 2007 a los 86 años de edad.

El esposo de Margaret McCollum, Oswald Laurence, realizó la grabación para los pasajeros del metro hace más de 70 años, en esta, advierte a las personas para que no caigan en la separación del vagón con la vereda.

En un tierno acto de amor, la viuda acude diariamente para seguir escuchando la voz del hombre con el que compartió más de la mitad de toda su vida.

Durante el año pasado, McCollum llegó a la estación del metro para escuchar nuevamente la grabación y se llevó una gran sorpresa al darse cuenta de que ya había sido cambiada.

Me quedé estupefacta cuando Oswald ya no estaba”, comentó Margaret. “Pregunté y me dijeron que había un nuevo sistema digital y que no podían escuchar su voz”, dijo la mujer a un medio local.