Mujer argentina llama 'muerto de hambre' a Uber venezolano

BUENOS AIRES, Argentina.- Un video en redes sociales muestra como un conductor de Uber, de origen venezolano, es llamado ‘muerto de hambre’ por una usuaria de la aplicación móvil tras recibir el servicio, además de que la misma se niega a pagarle.

"No me tienes que decir 'venezolano de mie***' ni 'muerto de hambre' porque no te estoy robando, estoy trabajando", respondió el individuo.

Un acompañante de la mujer se dispone a saldar la deuda con el hombre, mientras que la señora le dice que no lo haga, hasta que el chofer elimine el video.

“Todo esto que estás diciendo está documentado. Estás diciendo que estoy agresivo y que te quiero pegar", manifestó el sudamericano.

"Y sí, ‘sos’ un muerto de hambre, ¿de dónde venís? De Venezuela", sentenció la pasajera.

�� "Eres de Venezuela ����, eres un muerto de hambre"... Una mujer en Argentina ���� tomó un Uber �� y se negó a pagar su viaje al chofer venezolano pic.twitter.com/Z2KqxifDBA — Sumarium (@sumariumcom) August 15, 2019

De acuerdo con la Dirección de Migraciones de Argentina, 70,531 venezolanos se establecieron en dicho país en 2018, migración provocada por la crisis económica que aqueja a la nación dirigida por Nicolás Maduro.

Con información de RT.