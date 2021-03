Mueven 29 metros al Ever Given en el Canal de Suez

EGIPTO.- Los remolcadores que trabajaban para reflotar el Ever Given sobre el canal de Suez lograron mover el buque portacontenedores 29 metros el sábado.

Bloomberg indicó que el trabajo de dragado continuará hasta las 16 horas, hora local del domingo, momento en el que se reanudarán las operaciones de reflotamiento, dijo Inchcape Shipping Services.

Se prevé que lleguen otros dos remolcadores, que se sumarán a los 11 que se encuentran actualmente en el sitio, según Bernhard Schulte Shipmanagement, gerente técnico del buque.

Antes se informó que podría tomar al menos un par de días de dragado antes de que se despeje suficiente lodo y arena para intentar un reflotamiento en una marea alta. Mientras tanto, el equipo de rescate dijo que comenzaría a levantar contenedores del barco para aligerar su carga. Aproximadamente el 12 por ciento del comercio mundial transita por el canal de Suez.

NO HAY FECHA PARA DESBLOQUEO

El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, dijo este sábado en su primera comparecencia ante la prensa que no puede decir cuándo será desbloqueada esta importante vía marítima, taponada desde el pasado día 23 por el buque súper portacontenedores Ever Given.

Es difícil decir un tiempo para solucionar el problema", dijo Rabie en una multitudinaria rueda de prensa en la sede de la Autoridad, en la ciudad de Ismailiya, a orillas del Canal de Suez.

Explicó que, después de retirar la arena de la orilla en la que está encallado el Ever Given y excavar para aumentar la profundidad del canal en esta zona, la opción principal en estos momentos es arrastrar el portacontenedores.

La siguiente opción, en el caso de que no sea posible moverlo con toda su carga, es descargar parte de los contenedores para aligerar el peso del Ever Given, que lleva a bordo 18 mil 300 contenedores de mercancías, según los datos ofrecidos por Rabie.

El almirante destacó el gran tamaño de la nave, de 400 metros de eslora, aunque señaló que no es la primera vez que este tipo de embarcaciones cruzan el canal y poco antes del Ever Given había navegado en sus aguas una más grande, de 240 mil toneladas de capacidad.