Mueren a tiros dos niños frente su escuela en EU

ESTADOS UNIDOS.- Dos niños fueron asesinados a tiros mientras se encontraban sentados en una camioneta afuera de una escuela primera en California.

El tiroteo tuvo lugar en el estacionamiento de la Escuela Primaria Searles en Union City, según la policía. Hasta el momento no han hecho arrestos.

Autoridades de Union City dijeron que un “sospechoso desconocido” o “sospechosos” dispararon en contra de la camioneta en repetidas ocasiones. Un niño de 14 años fue declarado muerto en la escena, mientras que la otra víctima, un niño de 11 años, murió mientras era trasladado a un hospital cercano.

La policía se encuentra investigando los posibles motivos del ataque.

“En este momento, el Departamento no ha descartado la posibilidad de que el incidente esté relacionado con pandillas, pero esa posibilidad no está verificada actualmente”, dijo la policía de Union City en un comunicado.

“Los investigadores de la escuela del crimen han reunido varios elementos de evidencia, incluidos los casquillos. La investigación está en curso, y el Departamento no puede proporcionar una descripción de las armas utilizadas, el calibre o la cantidad de armas involucradas”.

Hasta el momento las víctimas no fueron identificadas, pero se confirmó que una de ellas era un estudiante en el distrito, según funcionarios del Distrito Unificado de New Haven. El otro menor era un ex alumno del distrito.

“Tendremos apoyo para nuestros estudiantes y el personal en lo sitios donde estos estudiantes asistieron cuando la escuela se reanuda después del receso de Acción de Gracias”, dijo el Distrito Escolar Unificado de New Haven en un comunicado.



Con información de New York Daily News