Muere joven de un infarto por tomar agua helada tras jugar futbol

Un joven que tomó agua helada al terminar un partido de futbol murió de un infarto fulminante, en Perú.



Según publicó Perú 21, los hechos ocurrieron el 01 de mayo, en Sullana, cuando Ludwin Flores Nole, de 27 años, llegó a su casa tras el partido, saludo a su esposa y fue en busca de agua helada, sacó una botella del refrigerador, se sirvió y bebió rápidamente, ya que tenía sed y estaba acalorado.



Poco después se puso mal, le dolía el pecho y lo llevamos a una clínica, pero falleció en el trayecto. El médico nos dijo que había sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante", dijo su esposa al medio de comunicación.



Ludwin era jugador amateur del Club Los Rangers, conjunto de una liga local.



Cabe mencionar que hay muchas pruebas de que tomar un líquido helado puede llevarte a la muerte, así lo publicó Allen Patrick Burke, investigador del Departamento de Patología Cardiovascular del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, con sede en Washington DC, en 1999 con el tema The American Journal of Forensic Medicine and Pathology.