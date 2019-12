Muere hombre que defendió a su pareja tras asalto en NY

NUEVA YORK (AP) - Un hombre de 60 años que fue pateado y golpeado mientras defendía a su pareja durante un atraco en la víspera de Navidad ha muerto.



Juan Fresnada murió el viernes por la tarde en el hospital del Bronx, donde fue llevado en estado crítico después del atraco a primera hora del martes, dijo el sábado el Departamento de Policía de Nueva York. Los oficiales han publicado fotos y videos de vigilancia con la esperanza de identificar sospechosos.



Su compañero, Byron Cáceres, le dijo al Daily News de Nueva York que Fresnada sufrió los golpes fatales mientras intentaba evitarlo y lo instó a correr a un lugar seguro, lo cual hizo.



"Intentó defenderme", dijo Cáceres, de 29 años, al periódico el miércoles. Dijo que no había podido pedir ayuda porque no tenía un teléfono celular. No se pudo encontrar inmediatamente información de contacto para él el sábado.



La policía dijo que los dos hombres caminaban por el vecindario Morrisania del Bronx alrededor de la 1:30 a.m. cuando varios asaltantes se les acercaron y les exigieron sus propiedades. Cuando se negaron, fueron atacados.



Los videoclips de vigilancia publicados por la policía muestran a un hombre agarrando la camisa de otro hombre y tirándolo al suelo, luego golpeándolo. Los clips posteriores muestran a otros dos hombres uniéndose al atacante, uno de ellos agarrando un bote de basura, mientras el hombre golpeado comienza a ponerse de pie.



No está claro si él es Fresnada o Cáceres, que no necesitó hospitalización.



Los asaltantes tomaron $ 1 de los hombres y huyeron, dijo la policía.



Cáceres, originario de Honduras, y Fresnada, nacido en Cuba, se conocieron a través de un programa para hombres homosexuales pobres en 2015 y vivieron juntos en un edificio en Morrisania, según el Daily News.



Está muy tranquilo, y yo soy el que está estresado todo el tiempo", dijo Cáceres el miércoles mientras Fresnada estaba en cuidados intensivos.



Cáceres dice que los asaltantes no dijeron nada para indicar que el ataque fue un crimen de odio.

Una vecina, Aletha Jacobs, le dijo al Daily News que Fresnada era bien conocida y le gustaba en el área.



"Él nunca molestó a nadie", dijo. "Es un chico hermoso".