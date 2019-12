Muere el productor de "Charlie Brown Christmas" en Navidad

LOS ÁNGELES (AP) - Lee Mendelson, el productor que cambió el rostro de las vacaciones cuando trajo "Charlie Brown Christmas" a la televisión en 1965 y escribió la letra de su canción, "Christmas Time Is Here", murió en Navidad, informó su hijo.



Mendelson, quien ganó una docena de premios Emmy en su larga carrera, murió en su casa en Hillsborough, California, de insuficiencia cardíaca congestiva a los 86 años después de una larga lucha contra el cáncer de pulmón, dijo su hijo Jason Mendelson a The Associated Press.



Lee Mendelson encabezó un equipo que incluía al autor de "Peanuts" Charles Schulz, el director Bill Meléndez y el pianista y compositor Vince Guaraldi, cuya música para el programa, incluida la apertura "Christmas Time Is Here", se ha convertido en un elemento básico de la Navidad.



Mendelson le dijo a The Cincinnati Enquirer en 2000 que tenía poco tiempo para encontrar un letrista para la canción, por lo que dibujó los seis versos él mismo en "unos 15 minutos en el reverso de un sobre".



Encontró un coro de una iglesia en su norteña California natal para cantar la canción que establece el tono inolvidable del programa, comenzando con las palabras de Mendelson:



Llegó la Navidad, alegría y alegría, diversión para todos los niños, su época favorita del año".



El programa ganó un Emmy y un Premio Peabody y se ha transmitido por televisión anualmente desde entonces. El equipo que lo hizo crearía más de 50 especiales de la red, cuatro largometrajes y muchos otros proyectos de "Peanuts".



Mendelson también llevó otras tiras cómicas de los periódicos a la televisión animada, incluida "Garfield", para la cual produjo una docena de especiales de televisión.



Su muerte fue reportada por primera vez por The Daily Post of Palo Alto.



Nacido en San Francisco en 1933, la familia de Mendelson se mudó a la cercana San Mateo cuando era niño, y más tarde a la cercana Hillsborough, donde fue a la escuela secundaria.



Se graduó de Stanford en 1954, sirvió en la Fuerza Aérea y trabajó para la compañía de frutas y verduras de su padre antes de ingresar a la televisión para KPIX-TV del Área de la Bahía.



En 1963 comenzó su propia compañía de producción e hizo un documental sobre la leyenda de los Gigantes de San Francisco, Willie Mays, "A Man Named Mays", que se convirtió en un exitoso especial de televisión en NBC.



A Mendelson le gustaba decir que decidió pasar del mejor jugador de beisbol del mundo al peor del mundo: Charlie Brown.



Él y Schulz trabajaron originalmente en un documental "Peanuts" que resultó difícil de vender para la televisión, pero a mediados de 1965 un patrocinador les preguntó si podían crear el primer especial animado de la primera tira cómica a tiempo para Navidad.



Schulz escribió la historia ahora familiar de un deprimido Charlie Brown que busca el significado de la Navidad, una obra navideña escolar con actores intratables, incluido su perro Snoopy, un árbol de Navidad cojo y poco apreciado, y una recitación de la historia de la natividad de su mejor amigo Linus.

Mendelson contrató a Guaraldi para proporcionar la música después de escuchar la canción del artista de jazz "Cast Your Fate to the Wind" mientras cruzaba el puente Golden Gate.



Mendelson dijo que el equipo mostró el especial a los ejecutivos de CBS una semana antes de que se emitiera al aire, y lo odiaron, con su hiper-simplicidad, tono adusto, temas bíblicos, falta de risa y voces reales de niños en lugar de adultos imitándolos. , como era común.



Realmente creía que si no se había programado para la semana siguiente, no había forma de que transmitieran ese programa", dijo Mendelson en un documental de 2004 para el DVD del especial.

En cambio, se convirtió en quizás el mayor clásico de vacaciones en televisión.



"Se convirtió en parte de las vacaciones de Navidad de todos", dijo Mendelson a The Los Angeles Times en 2015. "Simplemente se transmitió de generación en generación. ... Tenemos esta gran audiencia inicial y nunca la perdimos”.



A Mendelson le sobreviven su esposa, Ploenta, sus hijos Lynda, Glenn, Jason y Sean, su hijastro Ken y ocho nietos.