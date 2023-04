Muere el mítico cantante Harry Belafonte, el "rey del calipso" que luchó por los derechos civiles en EE.UU.

Reuters Harry Belafonte.

Harry Belafonte, el cantante y actor que rompió barreras raciales en Estados Unidos, falleció este martes en su casa de Manhattan a los 96 años.

La causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca congestiva, según su portavoz, Ken Sunshine.

Belafonte fue una de las estrellas pop afroestadounidenses más aclamadas de la historia, con éxitos como "Island In The Sun", "Mary's Boy Child" o "Day-O (The Banana Boat Song)".

Sin embargo, sus mayores logros los obtuvo como activista por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos.

El "rey del calipso"

Apodado "el rey del calipso", Harry Belafonte nació en Harlem, Nueva York, en 1927.

Tras pasar por la Marina, trató de convertirse en actor y estudió teatro en el famoso Taller Dramático de Erwin Piscator junto a Marlon Brando y Tony Curtis.

Se costeaba las clases cantando en clubes de Nueva York, donde le acompañaron, entre otros, Miles Davis y Charlie Parker.

Con ello logró un contrato de grabación y, para buscar material, estudió los archivos de canciones populares de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Esta fue una decisión inteligente: el joven talento se hizo conocido como "el rey del calipso", popularizando canciones como "Banana Boat Song" o "Jamaica Farewell", ambas incluidas en su tercer álbum, "Calypso".

Este trabajo, lanzado en 1956, encabezó las listas de Billboard y fue el primer álbum de un solista en vender más de un millón de copias en Estados Unidos.

Alcanzó tal éxito que fue la primera persona de raza negra a la que se le permitió actuar en muchos lugares exclusivos de EE.UU., entre ellos algunos vetados para artistas como Louis Armstrong y Ella Fitzgerald.

Debutó en Broadway en el musical "El almanaque de John Murray Anderson" en 1953, por el que ganó un premio Tony como actor de reparto.

Más tarde apareció en películas, obteniendo su primer papel principal en "Island in the Sun", donde actuó junto a James Mason, Joan Fontaine y Joan Collins.

PA Media Belafonte en 1988.

Sus logros fueron aún más notables en una era en la que los actores negros solían interpretar a sirvientes y trabajadores del campo, estereotipos en los que él se negó a caer. En 1959, rechazó el famoso musical "Porgy and Bess", describiendo el papel principal como degradante.

Grabó más de 30 álbumes a lo largo de su carrera, incluidos discos colaborativos con Nana Mouskouri, Lena Horne y Miriam Makeba.

Bob Dylan hizo su primera actuación grabada tocando la armónica en el álbum de Belafonte de 1962 "Midnight Special".

El Belafonte activista

En 1985 organizó el tema benéfico "We Are the World", una colaboración musical estelar que recaudó dinero para aliviar la hambruna en Etiopía.

Tras informarse sobre esta tragedia humanitaria, invitó a los artistas estadounidenses a recaudar dinero tal y como lo habían hecho en Reino Unido Bob Geldof y Midge Ure el año antes con la canción "Do They Know It's Christmas?".

Con superestrellas como Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles y Diana Ross, la canción, escrita por Jackson y Lionel Richie, recaudó millones de dólares.

"Mucha gente me pregunta: '¿Cuándo, siendo artista, decidiste convertirte en activista?'", declaró Belafonte en una entrevista con la cadena de radio NPR en 2011. "Yo les respondo: 'Fui activista durante mucho tiempo antes de convertirme en artista'".

Belafonte se casó tres veces. Él y su primera esposa, Marguerite Byrd, tuvieron dos hijos, incluida la actriz y modelo Shari Belafonte. También tuvo dos hijos con su segunda esposa, la exbailarina Julia Robinson.

PA Media Belafonte y su segunda esposa, Julie Robinson, en 1996.

