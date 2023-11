Muere Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter

ESTADOS UNIDOS.- La exprimera dama Rosalynn Carter, esposa del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, murió ayer días después de haber recibido cuidados paliativos en su hogar en Plains, Georgia, informó el Centro Carter, que añadió: “Murió en paz, con su familia a su lado”.

“Rosalynn fue mi compañera en igualdad de condiciones en todo lo que logré”, dijo Carter, con quien estuvo casada 77 años.

Me dio sabios consejos y ánimos cuando los necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me quería y me apoyaba”, refirió.