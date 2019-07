Muere a los 94 años Lee Iacocca, ex CEO de Chrysler

DETROIT, Michigan.- Lee Iacocca, el ejecutivo de autos y el lanzador principal que colocó al Mustang en la alineación de Ford en la década de 1960 y se convirtió en un héroe popular cuando resucitó a Chrysler 20 años después, murió en Bel Air, California. Tenía 94 años.

Dos ex ejecutivos de Chrysler que trabajaron con él, Bud Liebler, el ex portavoz de la compañía, y Bob Lutz, ex director de desarrollo de productos, dijeron que un miembro cercano de la familia de Iacocca les comunicó la muerte el martes.

En su carrera de 32 años en Ford y luego en Chrysler, Iacocca ayudó a lanzar algunos de los vehículos más importantes y más vendidos de Detroit, incluidos la minivan, los Chrysler K-cars y el Ford Escort. También habló en contra de lo que él consideraba prácticas comerciales desleales por parte de los fabricantes de automóviles japoneses.

Hijo de inmigrantes italianos, Iacocca alcanzó un nivel de celebridad igualado por unos pocos magnates automovilísticos. Durante la cima de su popularidad en los años 80, fue famoso por sus anuncios de televisión y su eslogan pegadizo: "Si puedes encontrar un auto mejor, ¡cómpralo!" Escribió dos libros más vendidos y fue cortejado como un posible candidato presidencial .

Pero será mejor recordarlo como el jefe de Chrysler, que habla con franqueza y mastica cigarros, quien ayudó a diseñar un gran cambio corporativo.

Liebler, quien trabajó para Iacocca durante una década, dijo que tenía una presencia más grande que la vida que llamaba la atención. "Él aspiraba el aire de la habitación cada vez que entraba en él", dijo Liebler. “Siempre tuvo algo que decir. Fue un líder ".

En los últimos años, Iacocca estaba luchando contra la enfermedad de Parkinson, pero Liebler no estaba seguro de la causa de su muerte.

Recuerda que Iacocca podía condenar a los empleados si hacían algo que no le gustaba, pero unos minutos más tarde sería como si nada hubiera sucedido.

"Él solía golpearme, a veces en público", recordó Liebler. Cuando la gente le preguntaba cómo podía soportar eso, Liebler contestaba: "Lo superará".

Liebler dijo que Iacocca es la última de una era de ejecutivos descarados y carismáticos que podrían producir resultados. "Lee hizo dinero. Fue a Washington e hizo todas estas locas promesas, luego las cumplió ”, dijo Liebler.

En 1979, Chrysler estaba sufriendo una deuda de $ 5 mil millones. Tenía un sistema de fabricación abultado que estaba resultando en consumidores de gasolina que el público no quería.

Cuando los bancos lo rechazaron, Iacocca y el sindicato United Auto Workers ayudaron a persuadir al gobierno para que aprobara $ 1.5 mil millones en garantías de préstamos que mantenían a flote al fabricante de automóviles nacional No. 3.

Iacocca sacó concesiones salariales del sindicato, cerró o consolidó 20 plantas, despidió a miles de trabajadores e introdujo automóviles nuevos. En los comerciales de televisión, admitió los errores de Chrysler, pero insistió en que la compañía había cambiado.

Cuando te han pateado en la cabeza como lo hemos hecho nosotros, aprendes muy rápido a poner primero lo primero, y en el negocio del automóvil, el producto es lo primero", dijo Iacocca mientras paseaba por una planta automotriz en un comercial de 1982.

La estrategia funcionó. Los carros K-box (el Dodge Aries y el Plymouth Reliant) eran insulsos, transporte básico. Pero eran asequibles, consumían menos combustible y tenían espacio para seis. En 1981, capturaron el 20% del mercado de autos compactos. En 1983, Chrysler pagó sus préstamos del gobierno, con intereses, siete años antes.

Al año siguiente, Iacocca presentó la minivan y creó un nuevo mercado que ayudó a la compañía a alcanzar nuevos niveles de rentabilidad.

El cambio y la valentía de Iacocca lo convirtieron en una estrella de los medios. Su "Iacocca: una autobiografía", lanzado en 1984, y su "Talking Straight", lanzado en 1988, fueron los más vendidos. Incluso apareció en "Miami Vice".

Una encuesta de Gallup realizada en enero de 1987 sobre posibles candidatos presidenciales demócratas para 1988 mostró que Iacocca era el preferido en un 14%, superado solo por el senador de Colorado Gary Hart. Continuamente dijo que no a la charla del "borrador Iacocca".

También durante ese tiempo, encabezó la Fundación de la Estatua de la Libertad-Ellis, que presidió la renovación de la estatua, que se completó en 1986, y la reapertura de la cercana isla de Ellis como museo de inmigración en 1990.