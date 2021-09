Muere Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso

PERÚ.- Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, murió este sábado a los 86 años, mientras cumplía cadena perpetua en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, Perú.

El ministro de Justicia del país, Aníbal Torres, indicó a AP que Abimael Guzmán murió de una infección generalizada en un hospital militar.

Es importante recordar, que en 1980, el líder comenzó una lucha armada con el fin de conquistar el poder en Perú, que dejó miles de muertos, la mayoría de ellos indígenas quechuas de los Andes y amazónicos.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Guzmán fue culpable de la muerte de más de 30 mil peruanos, y capturado el 12 de septiembre de 1992 en una residencia en Surquillo, en Lima.

Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Foto: EFE

Familia

Abimael fue hijo de Berenice Reynoso, madre soltera, que falleció en 1939. Desde entonces vivió con su padre, Abimael Guzmán, que tenía otros seis hijos con tres mujeres distintas. Entre 1939 y 1946 vivió con sus tíos maternos, antes de viajar a la Provincia Constitucional del Callao.

Estudios

En Arequipa estudió en el Colegio La Salle de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Con diecinueve años ingresó a la Universidad de San Agustín y comenzó a interesarse por las doctrinas de Karl Marx y Immanuel Kant. En ambas instituciones llegó a ser profesor antes de 1962. Terminó sus estudios con el título de Bachiller de Humanidades y Derecho.



Catedrático

Desde 1962 se desempeñó como catedrático en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho. En 1963 fue designado delegado de la Facultad de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario, iniciando el trabajo de infiltración comunista en dicho centro superior, dándose tiempo para realizar en forma paralela el trabajo de catequizar al campesinado de la zona.



Frente de Liberación Nacional de Arequipa

En 1961, como delegado del Partido Obrero Revolucionario (POR), fue elegido miembro de la directiva provincial del Frente de Liberación Nacional de Arequipa, integrada en su mayoría por partidos políticos de izquierda. En 1969 conformó un grupo de profesores que se opusieron a la Reforma Educativa.



Arresto

En junio de 1969 fue detenido por ser el presunto autor de los delitos de ultraje a la nación y a los símbolos representativos, ataque a las Fuerzas Armadas contra el Orden Constitucional y la seguridad del Estado, fabricación, uso de armas y explosivos y daños a la propiedad pública y privada.

Sendero Luminoso

En la década de los setenta fundó el Partido Comunista del Perú "Sendero Luminoso".

El movimiento terrorista Sendero Luminoso fue responsable directo de 25.000 muertes y de 22.000 millones de dólares en pérdidas materiales.



Sendero Luminoso dinamitaba bienes públicos y privados, asesinaba impunemente a los que luchaban contra la violencia, amenazaba, acosaba e intimidaba a quienes no siguieran sus órdenes ni pagaran sus cupos. No distinguían entre gente del pueblo y gente de poder, asesinaron a más de 100 dirigentes populares, uno de los sangrientos ejemplos fue la muerte de Maria Elena Moyano, quien falleció en el distrito de Villa el Salvador, a causa de una bomba que despedazó su cuerpo pero no sus ideales pues hasta el día de hoy, la "Madre Coraje", es un ejemplo de lucha en el país.



El grupo terrorista fue fundado en 1969, por el "filósofo" Abimael Guzmán, secretario de organización de Bandera Roja.



Rompió con ese movimiento para liderar un partido que fuera "por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui", quien introdujo el marxismo en Perú.



Fue cesado como docente de la UNSCH en 1975 y en octubre de ese año pasó a la clandestinidad para no abandonarla hasta su detención en 1992.

Clandestinidad

En 1979, en un operativo del estado de emergencia, fue detenido y compartió celda en el penal de Lurigancho con Alfonso Barrantes (Líder de Izquierda Unida). Fue puesto en libertad por la intercesión de cuatro generales y volvió de inmediato a la clandestinidad.



Al comienzo de los años noventa la acción terrorista se empezó a centrar en Lima. Entre las peores evidencias se recuerda el atentado en la calle Tarata en Miraflores.



En 1992 fue localizado y detenido. Aunque trató de llegar a un acuerdo con Fujimori, entonces presidente de Perú, fue recluido en una prisión de máxima seguridad en la Base Naval del Callao.



Cadena perpetua

Un tribunal militar le condenó a cadena perpetua. La sentencia fue anulada en 2003 por el Tribunal Constitucional peruano al considerar inconstitucionales varios decretos presidenciales que autorizaban la ejecución de juicios secretos.



Un nuevo juicio transcurrido entre septiembre de 2005 y octubre de 2006, concluyó con la condena de Abimael Guzmán a cadena perpetua.



Vida privada

En el año 1964 contrajo matrimonio con Augusta la Torre, hija de un dirigente comunista ayacuchano. Durante 2004 se casó con Elena Iparraguirre, "Camarada Marián".

Con información de RT y sitio web buscabiografías.com