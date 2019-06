Mounir Baatour, líder LGTBI aspira a la presidencia de Túnez

Túnez.- El presidente de la asociación tunecina de defensa de los derechos LGTBI "Shams", Mounir Baatour, pretende presentarse a las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre y convertirse así en el primer candidato de la historia de Túnez en enarbolar la bandera arcoiris, reveló hoy a Efe.



En unas entrevista exclusiva, el controvertido activista -que antes se ser aspirante deberá someter su candidatura al escrutinio de la ley- aseguró que su principal aspiración es alzar la voz y defender a las minorías religiosas y sexuales.



Hasta ahora no hemos recibido apoyo de ningún partido político y después de tantos años luchando por los derechos de las minorías me he dado cuenta de que nadie puede hacer mejor el trabajo que uno mismo", explicó este abogado, fundador en 2011 del Partido Liberal Tunecino (PLT).