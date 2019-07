Motociclista enfrenta a familia por abandonar a su perro

COLOMBIA.- Un motociclista capturó en video el momento cuando una familia abandonaba a su mascota en una carretera en Colombia. Sin embargo, el hombre los persiguió hasta que estos se detuvieron para recoger nuevamente al cachorro.

En el video se muestra a la mascota persiguiendo al automóvil de la familia, por lo que el motociclista decidió alcanzar el coche para enfrentarlos por haber abandonado al canino.

Amigo, eso a una mascota no se le hace, amigo” dice el hombre a una pareja que baja del automóvil.

En las imágenes se escucha cuando el conductor responde que el animal pertenece a la mujer que lo acompaña.

Si usted no lo quiere, no le gustó, no lo puede abandonar así; ese perrito viene corriendo detrás de usted” responde el hombre.