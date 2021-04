Motociclista en Argentina atropella a niña de 3 años y luego la patea para poder escapar

SALTA, Argentina.- Una niña de tres años fue atropellada por un motociclista en Argentina y, de acuerdo a las investigaciones, el hombre habría atropellado, arrastrado y finalmente pateado a la menor para poder escapar del lugar.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Salta, cuando la menor se encontraba con su hermano (también menor de edad) y fue embestida por un motociclista que circulaba a toda velocidad por la calle Borja Díaz al 600.

De acuerdo al diario Tribuna de Salta, gracias a la información proporcionada por las cámaras del lugar, el responsable pudo ser localizado y se solicitó su detención, pero el magistrado del Juzgado de Garantías 3, Antonio Pastrana, no hizo lugar al pedido.

En una entrevista con dicho diario, la tía de la menor mostró su inconformidad debido a que el hombre responsable no fue detenido y continúa en libertad. Además, expresó su decepción ante la forma tan desinteresada con la que actuó la justicia salteña.

La Justicia dice que no tenía pruebas del momento del accidente, no hay filmación. Nos dicen que la fiscalía pidió la detención, pero el juez no quiso que lo detengan, entonces es inédito, fue una criatura, no sé qué vamos a hacer”, dijo la tía de la menor.