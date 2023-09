Modelos fueron halladas masacradas en sus casas de LA con sólo 2 días de diferencia y a poca distancia entre sí; familias temen que haya un asesino en serie suelto

LOS ÁNGELES.- Dos modelos fueron encontradas muertas en sus apartamentos de lujo en el centro de Los Ángeles con sólo dos días de diferencia y a menos de 2 kilómetros entre sí, y una de las familias de las difuntas teme que haya un asesino suelto.

Nichole “Nikki” Coats, de 32 años, fue encontrada en su departamento en Grand Avenue después de que la policía respondiera a una llamada de familiares que no pudieron comunicarse con ella el 10 de septiembre, informó LA Times.

La muerte de Coats no está siendo investigada como homicidio, citando a la policía y al Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Sin embargo, su familia le dijo a KTLA que encontraron su cama ensangrentada.

Esto no tiene sentido y quiero algunas respuestas porque mi hija se ha ido", dijo al medio Sharon Coats, la madre de Nikki. “Y no es justo. Quiero que todos sepan quién le hizo esto. Ella no debería haberse ido”.

Dos días después, Maleesa Mooney, de 31 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Bunker Hill en South Figueroa Street el 12 de septiembre, informó Fox LA.

Investigan las muertes como homicidio

Su muerte está siendo investigada como homicidio, dijo la policía.

No está claro si las dos muertes están relacionadas.

Mooney, una agente de bienes raíces, dejó de responder los mensajes de texto y las llamadas de su preocupada familia.

Cuando pasó una semana, supimos que algo andaba mal", dijo su prima Bailey Babb a KTLA. "Sus mensajes no se transmitieron y sabíamos que algo estaba pasando porque todos tenemos una relación especial con Maleesa".

Ambas familias esperan respuestas de las autoridades

La causa de la muerte de Mooney sigue siendo desconocida a la espera de una autopsia, según la policía de Los Ángeles, que busca la ayuda del público para identificar a un posible sospechoso.

Mientras tanto, la devastada familia de Coats ha expresado su frustración por la falta de información de los investigadores.

La última vez que se supo de Coats fue cuando les dijo a sus amigos que iba a tener una cita el 8 de septiembre, según el medio. Cuando no respondió a las llamadas ni a los mensajes de texto, su familia fue a su apartamento el 10 de septiembre y descubrió su cuerpo en la espantosa escena.

No pude reconocerla", dijo su tía May Stevens a KTLA. “Creo que fue un asesinato, de verdad. Una de sus piernas estaba en el aire en posición de patear. Ese no es alguien que simplemente se acostó en su cama y murió”.

Sharon dijo que su hija no tenía enemigos, pero cree que la mataron.

No sé con quién salió ni qué pasó allí", dijo la afligida madre al medio. “No tengo idea pero lo voy a descubrir. Entonces, si estás ahí afuera, te atraparán. Te estás metiendo con la persona equivocada”.

Buscan si hay relación entre ambos casos

Las familias se han preguntado si existe un vínculo entre las dos muertes.

Sólo queremos saber qué pasó... Simplemente no parece correcto... ¿Existe una correlación entre estas dos mujeres? ¿Existe una correlación?", le dijo a la estación. "Ambas estaban casi en la misma zona... tenemos que asegurarnos de que esto no sea otra cosa porque simplemente no parecía correcto", añadió Mason.

La familia también expresó su preocupación de que un asesino en serie pudiera atacar a otra mujer: "Siento que hay un depredador suelto", dijo Stevens a KTLA.

Los casos siguen bajo investigación.

