Modelo es desfigurada por perro que había adoptado

POLONIA.-Una actriz y modelo polaca que casi pierde un ojo después de ser atacada por su perro ha sido acusada por el refugio del que lo adoptó por ser 'inepta' para cuidar al animal adecuadamente.

Aleksandra Prykowska, de Varsovia, Polonia, fue llevada al hospital el fin de semana con heridas horribles después de que su mascota mestiza llamada Logan 'se volviera loco' y 'destruyera su rostro' solo unos meses después de haberlo adoptado del refugio de animales local.

Al publicar una foto en las redes sociales, la desfigurada estrella de televisión y teatro de 33 años que fue la cara de L'Oreal en 2015 escribió: "Tuve un accidente y tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida".

La modelo conoció a “Logan” el pasado 27 de noviembre y pronto comenzó a pasearlo unas 3 o 4 veces por semana durante un mes, según relató.

El animal se mostraba tranquilo, alegre y cariñoso, por lo cual, finalmente, a fines del 2019, decidió adoptarlo.

Luego el animal comenzó a comportarse de manera agresiva y finalmente la atacó en el rostro.

"No quiero escribir sobre los detalles ahora, porque es muy importante para mí proteger lo que me queda. No estoy escribiendo esto para molestarte. Estoy viva y cuidada. Simplemente no puedo trabajar en este estado actual. Hay situaciones en la vida que nos cambian para siempre", dijo la joven.

Ahora ha revelado que no perderá su ojo, pero señaló que ha devuelto a Logan, que tenía un pasado problemático y que padecía cáncer, al refugio.

Acusando al refugio de ocultar información sobre el pasado del perro, declaró: "Me temo que otra persona puede resultar herida porque Logan destruyó mi rostro, me mordió varias veces, no solo a mí y a la hija de mi vecino, sino también a la esposa del anterior. propietario, incluso antes de llegar al refugio. Me gustaría encontrar un especialista en comportamiento para Logan que lo cuide. No puedes ocultar hechos tan importantes sobre el pasado de Logan. Es un gran perro, pero necesita atención profesional especial".

Por otra parte, un voluntario anónimo del refugio lamentó la manera en que Prykowska hizo público el caso, ya que como resultado la gente podría tener miedo de adoptar a “Logan” u otros animales del refugio.