"Mis senos me asfixian cuando duermo": Mujer sufre física y emocionalmente por el tamaño de su pecho; teme un día no despertar

Reino Unido.- Holly Shortland es una joven madre británica que dice tener senos que amenazan su vida.



Shortland es de estatura baja y tiene senos tan pesados que, atestigua, su pareja debe levantarlos y moverlos para evitar que el peso la asfixie mientras duerme.



La joven de 18 años reside en Taunton, Somerset, y dice que sus senos, desde la edad de 14 años, le han producido dolor en la espalda, las costillas y la cadera, además de erupciones.



“Siento horrible mi espalda y hombros porque mis senos son muy pesados y caídos. Me duele mucho la cadera y las costillas”, expresó.



Shortland incluso se embarcó en una misión de salud y acondicionamiento físico en la que perdió 38 kilos, con la esperanza de que sus senos se redujeran con la pérdida de peso. Sin embargo, esto no funcionó.

Los senos ponen peso sobre mi pecho, y si me acuesto, suben hasta mi garganta y me empujan en la garganta y la cara. Son increíblemente pesados e increíblemente caídos. Por mi estatura, cuando me siento, descansan en mi regazo.



Sus senos actualmente pesan alrededor de 6 kilos cada uno.

Los senos le causan desgaste físico y comentarios desagradables de la demás gente



Shortland dijo que sus senos frecuentemente la despiertan en medio de la noche y la “asfixian".





“No puedo respirar mientras duermo, ese es el punto de quiebre. Ya no puedo más, me asfixian. Me despiertan cada dos horas”, dijo.



Explicó que presionan su garganta y su compañero, Ryan, de 21 años, tiene que levantarlos, darle la vuelta y volver a colocarlos junto a ella.



“Ryan me ayuda mucho con ellos, pero como hombre, nunca entenderá realmente lo que sufro".



Shortland compartió que si logra meter sus senos en un sostén, se queda con abolladuras en los hombros debido a las correas. Además, aunque es talla mediana, tiene que usar camisas talla XL que aún le quedan demasiado apretadas.



Shortland admitió que completos extraños la han interrumpido en la calle desde que tenía 14 años, incluso cuando estaba embarazada de su hija, Luna. Los extraños han bromeado diciendo que su bebé debe estar “bien alimentado”.



“Estaba en Primark y alguien dijo que no parecía embarazada, parecía obesa por mi pecho. Mi pecho estaba tan lejos como mi barriga”.



Ella dijo que la gente sobresexualizó su embarazo, con una persona en las redes sociales diciéndole que no debería hacer una sesión de maternidad "porque sería una basura".



Me sentí muy mal porque mi pecho es mi mayor inseguridad.



Otros le han dicho que use sostén aunque no puede encontrar ninguno que le quede bien.



“Recibo comentarios desagradables y me aparecen sarpullidos donde mis senos se balancean contra mi estómago”, compartió. “Odio la forma en la que me veo. Mi ropa no me queda bien a menos que use tallas muy grandes. No puedo conseguir ropa que me quede bien”.



Shortland incluso recibe comentarios brutales sobre su aparición en las redes sociales.



“Publicé un video de pérdida de peso y extraños comentaban, diciendo que no era justo porque la mayor parte de mi peso son mis senos, que son como una piedra cada uno”, dijo. “Todos los comentarios eran sobre mi pecho. Llevaba una camiseta XL, así que ni siquiera estaban en exhibición”.



Ahora, la joven madre está recaudando fondos para hacerse una reducción de senos en Estambul, Turquía, y espera operarse lo antes posible.



En una página de GoFundMe creada para la reducción, escribió: "Dudé un poco en intentar financiarme, ya que hay mucha gente negativa por ahí, pero realmente creo que necesito ayuda y no podré ahorrar para esto solo.”