Migrantes en hieleras, así fueron sacados del INM tras mortal incendio, según AP

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Migrantes en hieleras fueron sacados de una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) tras el incendio, según reportó la AP (Associated Press).

Previamente se les vio colocando colchonetas contra los barrotes de su celda en un centro de detención del Norte de México y las prenden fuego.

Los guardias lo ven y se alejan sin intentar liberar a los hombres. En poco tiempo, el humo llena toda la habitación y el video de la cámara de vigilancia se corta. Al menos 40 migrantes murieron en uno de los sucesos más letales registrado en México en este tipo de instalaciones.

Horas después de que comenzara el fuego el lunes por la noche, había hileras de cadáveres cubiertos por mantas de aluminio fuera de las instalaciones migratorias que están situadas en la orilla sur del Río Bravo, frente a El Paso, Texas, en uno de los cruces más frecuentados por migrantes y solicitantes de asilo.

Otros 28 migrantes fueron trasladados “en estado delicado-grave a cuatro hospitales de la localidad para su atención inmediata”, indicó el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado.

El incendio comenzó en una zona de dormitorios donde estaban alojados 68 hombres, según el INM. La agencia migratoria condenó los hechos que provocaron el fuego pero no explicó cómo se actuó ante la emergencia ni si se intentó evacuar o no a los extranjeros.

En el video, dos personas en uniforme entran corriendo en el encuadre de la cámara y al menos un migrante aparece junto a la puerta metálica tras las rejas. Ninguno de los agentes se acerta a las celdas para abrirlas sino que huyen mientras todo se llena de humo.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en entrevista con el periodista mexicano Joaquín López Dóriga confirmó la autenticidad de la grabación y dijo que lo conocían desde la mañana del martes. El INM no contestó a una solicitud de comentario sobre el video con el argumento de que forma parte de la investigación.

El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, confirmó que 28 de los fallecidos eran guatemaltecos y dijo que tiene el apoyo de las autoridades mexicanas “para conocer la verdad” y “dar con los responsables”.

La fiscalía federal ya tiene abierta una investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, está atendiendo a los migrantes, y el INM anunció que se dará visa humanitaria a los afectados, lo que les garantiza la atención hospitalaria, y que cubrirá los gastos funerarios de los fallecidos.

En paralelo comenzaron los trabajos de identificación de los fallecidos con las autoridades consulares de varios países.

Como la morgue ya estaba al límite de su capacidad antes del incendio, el gobierno tuvo que alquilar remolques refrigerados para resguardar los cadáveres de los migrantes indicó a la prensa el fiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui.

Las tensiones entre autoridades y migrantes se agudizaron este mes en Ciudad Juárez, donde los albergues están llenos de personas que esperan pedir asilo en Estados Unidos. Hace poco más de dos semanas un grupo mayoritariamente de venezolanos alentado por falsos rumores de que podría pasar libremente intentó cruzar por el puente fronterizo y fue bloqueado por las autoridades estadounidenses.

Después de eso, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, inició una campaña para informar a los migrantes de que había sitio en los albergues y que no era necesario que mendigaran en las calles. Además, instó a los residentes a no darles dinero y dijo que las autoridades los retirarían de las intersecciones donde era peligroso mendigar y supuestamente una molestia para los residentes.

A diferencia de los centroamericanos, que cuando son detenidos es para deportarlos, no es habitual que México repatríe a venezolanos aunque sí que los mueva hacia los estados del centro y sur del país.

La Red de Casas de Migrantes y Centros de Derechos Humanos de la zona norte de México, quienes ya habían denunciado el incremento de operativos conjuntos de autoridades migratorias y municipales y detenciones arbitrarias a primeros de marzo en una carta firmada por más de 30 colectivos, expusieron el martes en un comunicado que el suceso “refleja la ausencia de protocolos para la protección de migrantes y solicitantes de asilo”.