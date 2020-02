Migrante recibió un disparo durante una operación de ICE: Autoridades

NUEVA YORK.- Las autoridades federales están investigando el tiroteo de un hombre en Brooklyn que involucró a un oficial de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, un caso que está inflamando las pasiones en torno a las políticas de santuario de la ciudad de Nueva York.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:15 a.m. del jueves en el vecindario de Bensonhurst. Las autoridades federales intentaban arrestar a Gaspar Avendano-Hernández, un mexicano acusado de estar en el país ilegalmente.

ICE dijo que dos de sus oficiales fueron "atacados físicamente" durante el arresto y llevados al hospital. Al menos uno de los oficiales abrió fuego durante el enfrentamiento, golpeando a otro hombre acusado de interferir con el arresto de Avendano-Hernández.

Para el jueves por la noche, uno de los oficiales había sido tratado y dado de alta, mientras que el otro todavía estaba en el hospital.

Ese hombre, cuyo nombre no fue revelado, recibió heridas que no se consideraron potencialmente mortales, dijeron las autoridades. No estaba claro si estaba armado.

ICE emitió un comunicado diciendo que la policía de la ciudad de Nueva York arrestó a Avendano-Hernández el lunes por un delito grave de posesión de un instrumento falsificado.

Las autoridades federales "intentaron presentar una detención de inmigración" para su deportación, pero fue liberado de la custodia, dijo ICE en su declaración.

Esto obligó a los oficiales de ICE a localizarlo en las calles de Nueva York en lugar de en los confines seguros de una cárcel", dijo ICE.

El tiroteo se produce en medio de una creciente disputa entre la administración del presidente Donald Trump y la ciudad de Nueva York sobre sus políticas de santuario. ICE ha expresado su frustración en las últimas semanas porque la ciudad no cumple con la gran mayoría de sus solicitudes de detención.

La administración del alcalde Bill de Blasio ha dicho que cumple con las solicitudes de detención de los acusados solo después de que sean condenados por un delito grave o violento. La ciudad no entrega a los acusados en espera de juicio.

La portavoz del ayuntamiento, Freddi Goldstein, dijo en un correo electrónico que "un funcionario de ICE le disparó a alguien y minutos después intentaron señalar con el dedo a la policía de Nueva York".

"Si eso no es una prueba más de que son simplemente un portavoz de un hombre que miente cientos de veces al día y no tiene absolutamente en cuenta la seguridad pública, no sé qué es", dijo.